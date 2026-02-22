Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà

  • Chủ nhật, 22/2/2026 18:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đến 17h20 ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà.

Đến 17h20 ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện được thi thể của 5 nạn nhân mất tích. Như vậy, tất cả các nạn nhân đã được tìm thấy.

Trước đó, theo thông tin từ Cục CSGT, tối 21/2 trên khu vực Hồ Thác Bà (thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa tàu chở hàng và tàu chở khách, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hậu quả ban đầu làm 1 người chết, 5 người mất tích.

ho Thac Ba anh 1

Đến 17h20 ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện được thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát giao thông đã khẩn trương phối hợp Công an tỉnh Lào Cai huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, tổ chức tìm kiếm người bị nạn trong điều kiện ban đêm, tầm nhìn hạn chế. Các lực lượng chức năng đã tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp chính quyền địa phương và nhân dân khu vực lân cận tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Qua công tác cứu nạn ban đầu, 17 người đã được đưa lên bờ an toàn, tổ chức sơ cứu, chăm sóc y tế kịp thời. Đồng thời, lực lượng chức năng tích cực rà soát khu vực xảy ra tai nạn, khoanh vùng tìm kiếm những người còn mất tích, bảo đảm không bỏ sót địa bàn, không để chậm trễ “thời gian vàng” trong công tác cứu hộ.

Song song với nhiệm vụ cứu nạn, lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc; kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện, người điều khiển; xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm theo quy định của pháp luật.

"Đến 17h20 ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện được thi thể của 5 nạn nhân mất tích. Như vậy, tất cả các nạn nhân đã được tìm thấy" đại diện Cục CSGT thông tin.

Cục CSGT khuyến cáo, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy tuyệt đối chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa; không chở quá số người quy định; trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh cho hành khách; kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi xuất bến; hành khách chủ động mặc áo phao, tuân thủ hướng dẫn của thuyền trưởng, không chủ quan, lơ là…

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://vov.vn/xa-hoi/da-tim-thay-nan-nhan-cuoi-cung-trong-vu-tai-nan-tren-ho-thac-ba-post1270461.vov

Văn Ngân/VOV.VN

hồ Thác Bà nạn nhân mất tích tai nạn tử vong

