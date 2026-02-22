Nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân trong vụ TNGT tại hồ Thác Bà

Công an tỉnh Lào Cai nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà.
Khoảng 19h15 ngày 21/2/2026, trên hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tại nạn giao thông đường thủy giữa tàu chở đá và tàu chở khách khiến 6 người mất tích. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã khẩn trương cứu hộ, cứu nạn ngay trong đêm.
Vào thời điểm trên, tàu chở khách biển số YB0876H (có đăng ký và còn hạn đăng kiểm) do Triệu Văn Nội (SN 1995, trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, trên tàu chở 23 người (bao gồm lái tàu) di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân, thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 (có đăng ký và còn hạn đăng kiểm) do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú tại xã Cảm Nhân) di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Bảo Ái trực tiếp khẩn trương đến hiện trường, huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng ANTT ở cơ sở, các lực lượng chức năng và Nhân dân có thuyền tại khu vực xảy ra tai nạn tổ chức cứu nạn, cứu hộ; đề nghị Sở y tế huy động lực lượng, điều kiện cần thiết tập trung cứu chữa cho người bị nạn và xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.
Đại tá Trần Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp chỉ đạo lực lượng triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn.
Trong điều kiện đêm tối, sương mù, tầm nhìn hạn chế, mặt hồ rộng và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã triển khai phương án cứu nạn khẩn cấp; quyết tâm cao nhất trong việc tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.
Tính đến sáng 22/2, đã kịp thời cứu an toàn 17 người và đã tìm thấy 1 người đã tử vong (trong số 6 người mất tích). Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.
|Kết quả kiểm tra điều kiện của lái tàu xác định cả hai lái tàu đều có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo quy định, không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với các chất ma túy.
Hiện Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm 5 người mất tích còn lại, tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
|Đồng thời Công an tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình người bị nạn.
