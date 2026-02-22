Nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân trong vụ TNGT tại hồ Thác Bà

Vào thời điểm trên, tàu chở khách biển số YB0876H (có đăng ký và còn hạn đăng kiểm) do Triệu Văn Nội (SN 1995, trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, trên tàu chở 23 người (bao gồm lái tàu) di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân, thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 (có đăng ký và còn hạn đăng kiểm) do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú tại xã Cảm Nhân) di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm.