Khống chế gã thanh niên cầm dao dọa chém người đi đường

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường cầm hai con dao liên tục chặn các phương tiện đang lưu thông, đe doạ người đi đường khiến các nạn nhân hoảng sợ.

Ngày 16/3, lãnh đạo UBND xã Bình Minh (Hà Nội) cho biết, lực lượng công an xã khống chế thành công nam thanh niên có biểu hiện bất thường, cầm dao đe dọa người đi đường.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 15/3, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh nam thanh niên cởi trần, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm hai con dao, đe dọa người đi đường. Người này liên tục vung dao, chặn các phương tiện đang lưu thông. Thậm chí, một người đi xe máy bị đối tượng đe dọa, buộc phải quỳ xin tha.

Hành vi manh động của nam thanh niên không chỉ đe dọa an toàn của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho chính bản thân người này. Lo ngại xảy ra sự việc nghiêm trọng, người dân trong khu vực nhanh chóng báo cho cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, vận động, đồng thời khống chế đối tượng và đưa về trụ sở.

Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng, nam thanh niên trên sinh sống tại xã Bình Minh, có biểu hiện “ngáo đá”.