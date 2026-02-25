Tin mới vụ nhóm đối tượng chém người về quê ăn Tết

Sau hơn 10 ngày nhập viện cấp cứu, anh Đ.Đ.T. đã xuất viện, tiếp tục điều trị tại nhà với nhiều vết thương chưa lành. Trước đó, anh T. bị nhóm 8 đối tượng dùng hung khí tấn công.

Ngày 25/2, anh Đ.Đ.T. (22 tuổi, quê Đồng Nai) đã xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM).

Nạn nhân bị chém vào đầu và hai tay.

Người thân anh T. cho hay, sau thời gian điều trị các vết thương tại nhà, anh T. sẽ được gia đình đưa tới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để tiến hành kiểm tra gân hai bàn tay.

Anh T. xuất viện về nhà, nhưng các vết thương phẫu thuật trên đầu, hai tay chưa lành. Khi được nghe kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Chức - lái taxi tốt bụng đã chở anh T. miễn phí từ bệnh viện về nhà với chặng đường hơn 100 km (từ phường Phú Lợi, TP.HCM tới xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai).

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 2h30 sáng 14/2, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) tiếp nhận tin báo về việc anh Đ.Đ.T. bị một nhóm người dùng hung khí tấn công, cướp tài sản trên đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng thuộc tổ 4, ấp Tam Lập.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Giáo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét nóng những người liên quan.

Vào cuộc điều tra, công an xác định có 8 đối tượng ở lứa tuổi thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực phường Bình Cơ, mang theo hung khí tự chế, tìm các tuyến đường vắng để chặn người đi đường cướp tài sản.

Anh T. được tài xế taxi tốt bụng chở về nhà miễn phí.

Khoảng 1h30 sáng 14/2, phát hiện anh T. đi xe máy một mình trên tuyến đường trên, nhóm đối tượng đã điều khiển xe máy truy đuổi khoảng 2 km.

Khi nạn nhân dừng xe, nhóm này dùng dao tự chế và nón bảo hiểm tấn công gây thương tích, sau đó chiếm đoạt túi đeo và điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu và tay, trong đó có các vết thương sâu, đứt gân.

Nhóm 8 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét, đưa toàn bộ 8 đối tượng về trụ sở làm việc, thu giữ 3 xe mô tô sử dụng gây án, 2 dao tự chế cùng các vật chứng liên quan.

Ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội "Cướp tài sản" đối với 8 bị can gồm: Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tấn Phong, Huỳnh Văn Lộc, Võ Vũ Luân (cùng 15 tuổi); Nguyễn Tấn Đạt (16 tuổi); Nguyễn Đức Minh, Trương Kha Ly (cùng 17 tuổi) và Dương Văn Quý (18 tuổi).