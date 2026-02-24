Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Uống rượu liên tục dịp Tết, người đàn ông nguy kịch

  • Thứ ba, 24/2/2026 17:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trưa 23/2 (mùng 7 Tết), Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhân nam N.C.C (50 tuổi, Hải Phòng) trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt.

Theo người nhà, bệnh nhân có thói quen “mở mắt ra là uống rượu”. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, ông uống rượu liên tục từ sáng đến tối, hầu như ngày nào cũng trong tình trạng say kéo dài.

Người đàn ông nguy kịch vì xuất huyết tiêu hóa sau nhiều ngày uống rượu liên tục dịp Tết. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Bùi Xuân Bắc cho biết bệnh nhân có tiền sử lạm dụng rượu nghiêm trọng, tiêu thụ trên 1 lít rượu mỗi ngày suốt hơn 20 năm. Khoảng 5 năm trở lại đây, khi không còn đi làm, mức độ uống rượu tăng rõ rệt, gần như cả ngày. Người bệnh từng nhiều lần được chẩn đoán xơ gan do rượu và giãn tĩnh mạch thực quản, không ghi nhận viêm gan virus B, C hay các nguyên nhân gây bệnh gan khác.

Bệnh khởi phát đột ngột khi bệnh nhân nôn ra lượng máu lớn, sau đó tiếp tục nôn nhiều lần, tổng lượng máu ước tính khoảng 1 lít trước khi nhập viện. Thời điểm vào viện, bệnh nhân kích thích, vật vã, tay chân lạnh, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt sâu còn khoảng 40 mmHg - biểu hiện của sốc mất máu đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ lập tức đặt catheter tĩnh mạch trung tâm dưới hướng dẫn siêu âm để hồi sức tích cực, truyền máu tối cấp cùng các chế phẩm máu nhằm ổn định tuần hoàn và kiểm soát chảy máu. Trong chưa đầy 24 giờ, bệnh nhân đã phải truyền gần 2,5-3 lít chế phẩm máu.

Sau khi huyết áp tạm ổn định, nội soi tiêu hóa khẩn cấp ghi nhận giãn tĩnh mạch thực quản độ III đã vỡ - biến chứng nguy hiểm thường gặp ở bệnh nhân xơ gan do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Ê-kíp Trung tâm Nội soi và Thăm dò chức năng của bệnh viện đã tiến hành thắt nhiều vòng cao su để cầm máu. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát vẫn cao do rối loạn đông máu nặng trên nền suy gan mạn tính.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, chức năng gan suy giảm nghiêm trọng: tiểu cầu giảm sâu khiến máu khó đông; chỉ số prothrombin chỉ còn khoảng 30%; men gan tăng cao; nồng độ amoniac trong máu tăng mạnh - dấu hiệu gan mất khả năng thải độc, làm tăng nguy cơ hôn mê gan và suy đa cơ quan. Bệnh nhân đồng thời giảm bạch cầu, cho thấy tình trạng suy giảm miễn dịch nặng do xơ gan tiến triển.

Do rối loạn đông máu nghiêm trọng và nguy cơ chảy máu không kiểm soát, các bác sĩ phải hội chẩn liên chuyên khoa để cân nhắc can thiệp ngoại khoa. Tuy nhiên, nguy cơ tử vong khi phẫu thuật rất cao, bởi chỉ một can thiệp nhỏ cũng có thể gây xuất huyết ồ ạt khó cầm. Hiện, bệnh nhân vẫn đang được hồi sức tích cực và theo dõi sát.

Bác sĩ Bắc cảnh báo, xơ gan do rượu là hậu quả của quá trình tổn thương gan kéo dài vì lạm dụng rượu bia. Khi bệnh đã tiến triển, chỉ một đợt uống rượu nhiều - đặc biệt trong dịp lễ, Tết, cũng có thể kích hoạt biến chứng xuất huyết tiêu hóa nguy kịch, đe dọa trực tiếp tính mạng. Việc tiếp tục uống rượu sau khi được chẩn đoán xơ gan sẽ khiến tiên lượng xấu đi rất nhanh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không lạm dụng rượu bia và tuyệt đối ngừng rượu khi đã mắc bệnh gan. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, mệt lả, vàng da hoặc rối loạn ý thức, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức, bởi xuất huyết tiêu hóa do xơ gan có thể dẫn tới tử vong trong thời gian ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời.

https://vov.vn/xa-hoi/uong-ruou-lien-tuc-dip-tet-nguoi-dan-ong-nguy-kich-vi-xuat-huyet-tieu-hoa-post1270864.vov

Chung Thủy/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

