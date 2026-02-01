Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông bất ngờ lao vào xe bồn đang chạy ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 1/2/2026 17:42 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Người đàn ông đi giữa đường sau đó lao vào xe bồn đang chạy. Nạn nhân nguy kịch khi bị bánh xe cán trúng. Nhân chứng cho biết trước đó, người này có biểu hiện bất thường.

Lao vào bánh xe bồn đang chạy trên đường TP.HCM Trưa 1/2, người đàn ông đi giữa đường sau đó lao vào xe bồn đang chạy. Nạn nhân nguy kịch khi bị bánh xe cán trúng ở TP.HCM

Ngày 1/2, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn hi hữu vừa xảy ra trên địa bàn phường Hòa Lợi.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người đàn ông đi bộ ngược chiều giữa dải phân cách đường ĐT.741 (Nguyễn Văn Thành) thuộc phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Khi đi tới gần ngã tư giao nhau giữa đường ĐT.741 và đường Mỹ Phước Tân Vạn, người đàn ông bất ngờ lao vào bánh xe bồn đang chạy.

Bị bánh xe cán trúng, người đàn ông nằm bất động. Lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người đàn ông có biểu hiện bất thường, ra giữa đường quậy phá, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Lực lượng dân phòng, dân quân và người dân cố gắng tiếp cận để đưa người đàn ông vào nơi an toàn.

Tuy nhiên, mọi người không kịp trở tay, khi người đàn ông bất ngờ lao vào bánh xe bồn đang chạy trên đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ.

Ôtô con bị 'kẹp cứng' giữa xe bồn và dải phân cách

Sau khi va chạm, ôtô 5 chỗ bị “kẹp cứng” giữa xe bồn và dải phân cách trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận Hà Tĩnh.

07:24 27/11/2025

Xe bồn chở xăng thiêu rụi hai ôtô ở TP.HCM

Đám cháy từ xe bồn chở xăng M95 đã nhanh chóng lan sang xưởng sản xuất cơm cháy nằm cách hiện trường khoảng 10 m khiến hai ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản khác hư hỏng.

18:09 28/1/2026

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng LPG

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng LPG xảy ra tại xã Lạc Đạo vào tối 28/10.

16:35 29/10/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-bat-ngo-lao-vao-xe-bon-dang-chay-tren-duong-o-tphcm-post1817645.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn TP.HCM Xe bồn Tai nạn Giao thông TP.HCM Đàn ông

    Đọc tiếp

    Xe tai mat lai, lat ngang tren deo Da Trang hinh anh

    Xe tải mất lái, lật ngang trên đèo Đá Trắng

    10 phút trước 18:04 1/2/2026

    0

    Xe tải đi trên quốc lộ 6 qua đèo Đá Trắng, tỉnh Phú Thọ, mất lái khi vào khúc cua xuống dốc, né liên tiếp 4 phương tiện trước khi đâm vào vách núi, lật ngang.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý