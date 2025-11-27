Ôtô con bị 'kẹp cứng' giữa xe bồn và dải phân cách

Theo đó, khoảng 14h ngày 26/11, xe bồn chở xăng dầu mang BKS 38H - 026.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đi tới địa phận xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ôtô con BKS 38A - 143.xx di chuyển cùng chiều phía trước.
|
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Cú va chạm mạnh khiến ôtô con bị 'kẹp cứng' giữa xe bồn chở xăng dầu với dải phân cách trên quốc lộ.
Hậu quả, ôtô 5 chỗ hư hỏng nặng, tài xế bị thương nhập viện cấp cứu.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân sự việc.
Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.