Ôtô con bị 'kẹp cứng' giữa xe bồn và dải phân cách

Sau khi va chạm, ôtô 5 chỗ bị “kẹp cứng” giữa xe bồn và dải phân cách trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận Hà Tĩnh.

Theo đó, khoảng 14h ngày 26/11, xe bồn chở xăng dầu mang BKS 38H - 026.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đi tới địa phận xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ôtô con BKS 38A - 143.xx di chuyển cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Cú va chạm mạnh khiến ôtô con bị 'kẹp cứng' giữa xe bồn chở xăng dầu với dải phân cách trên quốc lộ.

Hậu quả, ôtô 5 chỗ hư hỏng nặng, tài xế bị thương nhập viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân sự việc.