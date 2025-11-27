Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô con bị 'kẹp cứng' giữa xe bồn và dải phân cách

  • Thứ năm, 27/11/2025 07:24 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Sau khi va chạm, ôtô 5 chỗ bị “kẹp cứng” giữa xe bồn và dải phân cách trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận Hà Tĩnh.

Theo đó, khoảng 14h ngày 26/11, xe bồn chở xăng dầu mang BKS 38H - 026.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đi tới địa phận xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ôtô con BKS 38A - 143.xx di chuyển cùng chiều phía trước.

Xe bon ep bep oto anh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Cú va chạm mạnh khiến ôtô con bị 'kẹp cứng' giữa xe bồn chở xăng dầu với dải phân cách trên quốc lộ.

Hậu quả, ôtô 5 chỗ hư hỏng nặng, tài xế bị thương nhập viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nguyên nhân tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Lạng Sơn

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giữa ôtô con và xe container khiến 4 người chết, hai người bị thương ở Lạng Sơn.

11 giờ trước

Hiện trường vụ xe Maybach S600 đâm xe khách làm một người tử vong

Ngày 20/11, Công an phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang phối hợp điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe ôtô siêu sang Mercedes - Maybach S600.

06:12 21/11/2025

Ngỡ ngàng khi nhận phạt nguội, phát hiện 3 ôtô cùng biển số

Khi đi đăng kiểm, anh K. bất ngờ phát hiện hai lỗi phạt nguội "oan" của hai ôtô khác nhau nhưng mang biển số giống xe của mình.

16:23 19/11/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/o-to-con-bi-kep-cung-giua-xe-bon-va-dai-phan-cach-sau-tai-nan-post1799811.tpo

Hoài Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe bồn ép bẹp ôtô Hà Tĩnh Xe con Tai nạn ôtô Tai nạn Dải phân cách Tai nạn xe bồn Tai nạn Hà Tĩnh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý