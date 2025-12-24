Hà Nội trao 9 quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định điều động, phân công ông Phạm Tuấn Long đến công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội. Ảnh: Như Ý.

Theo Quyết định số 390-QĐ/TU, ngày 22/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Đỗ Văn Trường (sinh năm 1977) - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP đến công tác tại cơ quan Ban Nội chính Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Theo Quyết định số 392-QĐ/TU, ngày 22/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Thanh Nam (sinh năm 1971) - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 394-QĐ/TU, ngày 22/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, điều động, chỉ định ông Nguyễn Tuấn Thịnh (sinh năm 1971) - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Chuyên Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 395-QĐ/TU, ngày 22/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, ông Nguyễn Tiến Thiết (sinh năm 1979) - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công đến công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Theo Quyết định số 396-QĐ/TU, ngày 22/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, điều động, chỉ định ông Đàm Văn Huân (sinh năm 1968) - Trưởng ban Đô thị HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Như Ý.

Theo Quyết định số 397-QĐ/TU, ngày 22/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, phân công, giới thiệu bà Bạch Liên Hương (sinh năm 1975) - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 398-QĐ/TU, ngày 22/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, ông Phạm Tuấn Long (sinh năm 1976) - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công đến công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội.

Theo Quyết định số 399-QĐ/TU, ngày 22/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, ông Nguyễn Hoàng Trường (sinh năm 1981) - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 400-QĐ/TU, ngày 22/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1976) - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP, nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng các cán bộ nhận quyết định điều động, phân công công tác mới, tin tưởng các cán bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được giao, đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô trong thời gian tới.

Thay mặt các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới, ông Đỗ Văn Trường, tân Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy, bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ, trọng trách mới; khẳng định sẽ tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Phó bí thư Thường trực Thành ủy để bổ sung, cụ thể hóa thành các chương trình hành động của bản thân và kế hoạch công tác của các cơ quan đơn vị trong thời gian tới...

"Chúng tôi cam kết và xin hứa sẽ tiếp tục tận tâm, tận lực, không ngừng học hỏi, rèn luyện, gương mẫu, đoàn kết, trách nhiệm, bắt tay ngay vào các công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”- ông Trường chia sẻ.