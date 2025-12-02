Hà Nội thông đường Hoàng Cầu - Voi Phục trong tháng 1/2026

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) xong trước ngày 15/12/2025 và thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

Phường Ô Chợ Dừa tiến hành cưỡng chế, giải phóng mặt bằng làm đường Vành đai 1.

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tại cuộc họp với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường: Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa.

Thông báo nêu rõ, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kết luận, Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các địa phương cần nghiêm túc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục).

Cụ thể, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục xong trước ngày 15/12/2025 và hoàn thành thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có điểm đầu tuyến đường tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, với tổng chiều dài hơn 2,2 km. Tuyến đường chạy qua ba phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng và cắt qua nhiều tuyến đường Cát Linh - La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ - Nguyễn Chí Thanh.

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng và được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên quá trình thực hiện đến nay đã chậm tiến độ nhiều lần do không có mặt bằng để nhà thầu thi công.