Cháy cửa hàng giặt ủi ở Đồng Nai

Hỏa hoạn bùng phát tại một cửa hàng giặt ủi trên đường Nguyễn Ái Quốc (Đồng Nai), hiện lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Chiều tối 11/1, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại cửa hàng giặt ủi cao cấp nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực TP Biên Hòa cũ (tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 18h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng 2 của căn nhà đang kinh doanh dịch vụ giặt ủi. Phát hiện cháy, người dân xung quanh đã nhanh chóng hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đến khoảng 19h50, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang tập trung phun nước, khoanh vùng, tìm cách kiểm soát ngọn lửa nhằm tránh cháy lan sang các nhà liền kề.

Đến khoảng 20h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.