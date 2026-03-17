Tàu hỏa hất văng ôtô xuống mương nước ở Hà Nội

Tối 16/3, khi qua đường ngang dân sinh ở xã Đại Thanh (Hà Nội), ôtô con bị tàu hỏa đâm văng xuống mương.

Ôtô bị hư hỏng sau va chạm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 16/3, tại khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt Km 33+920 (đoạn qua thôn Nhân Hòa, xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ôtô BKS 30K-901.XX do một người đàn ông điều khiển khi qua đường ngang dân sinh, bị tàu hỏa chở hàng đâm trúng.

Cú đâm trực diện vào phần đuôi xe khiến ôtô văng xuống mương. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế tự thoát ra ngoài.

Chiếc xe được cẩu lên khỏi mương nước.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Chiếc xe gặp nạn sau đó được cẩu lên khỏi mương nước. Tại khu vực xảy ra tai nạn có biển báo nhưng không có đèn cảnh báo và gác chắn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.