Công an đưa người đàn ông tự dùng gạch đập vào đầu đi cấp cứu

Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) kịp thời sử dụng ôtô chuyên dụng đưa người đàn ông tự gây thương tích cho bản thân đi cấp cứu.

Khoảng 14h30 ngày 12/6, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông có biểu hiện rối loạn tâm thần, tự gây thương tích cho bản thân tại nhà riêng ở thôn Hô Phai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an xã Văn Bàn đã chỉ đạo Tổ phòng, chống tội phạm khẩn trương sử dụng ôtô chuyên dụng đến hiện trường để hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn.

Công an xã Văn Bàn kịp thời đưa anh Th đi đến Trung tâm Y tế để cấp cứu.

Người bị thương được xác định là anh Hoàng Văn Th (SN 1987, trú tại thôn Hô Phai, xã Văn Bàn).

Theo người thân cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Th gặp nhiều khó khăn. Khoảng 7 năm trước, vợ bỏ đi, anh một mình nuôi con gái. Từ đó anh thường xuyên sử dụng rượu bia, sức khỏe tinh thần ngày càng suy giảm, có biểu hiện không ổn định.

Vào khoảng 14h30 cùng ngày, anh Th bất ngờ dùng gạch đập vào đầu mình gây thương tích. Mặc dù người thân đã nhiều lần vận động đưa đi cấp cứu, anh không hợp tác. Chỉ khi lực lượng Công an xã có mặt, kiên trì động viên, thuyết phục và hỗ trợ, anh Th mới đồng ý đến cơ sở y tế để điều trị.