Máy xúc phá công trình, mở lối chữa cháy trên đường 25 m ở Hà Nội

Để tiếp cận đám cháy tại cụm công trình trên đường 25 m (phường Thanh Liệt, Hà Nội), lực lượng chức năng huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sập đổ, mở đường chữa cháy.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 18h06 ngày 25/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo xảy ra cháy tại một cụm công trình xây dựng trên đường 25 m, phường Thanh Liệt. Trung tâm lập tức điều động 12 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) cũng tăng cường 2 xe chỉ huy, 2 xe tải chở phương tiện, 1 xe trạm bơm và 1 xe téc nước để trực tiếp chỉ huy, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Do đám cháy phức tạp, chỉ huy tiếp tục đề nghị chi viện thêm 1 xe chữa cháy của Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng 2 xe chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Các lực lượng đồng thời triển khai nhiều mũi chữa cháy, tổ chức trinh sát hiện trường, khai thác nguồn nước, khoanh vùng và ngăn chặn cháy lan sang các công trình lân cận.

Để có thể tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng huy động máy xúc phá dỡ các cấu kiện bị sập đổ. Cùng với đó, Cảnh sát giao thông, Công an phường Thanh Liệt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng và dân quân tự vệ phối hợp phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường.

Đến khoảng 19h32 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng 19h45, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Theo Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn cháy lan, bảo vệ an toàn hơn 1.000 m2 diện tích kho và các công trình lân cận.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra, làm rõ.