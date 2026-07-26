Miền Bắc chuyển nắng nóng trước khi đón mưa lớn

Ngày 26-27/7, miền Bắc chuyển nắng nóng trước khi đón đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 27/7, riêng khu vực Tây Bắc có mưa vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rải rác, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 31-33 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Miền Bắc có 2 ngày trời nắng nóng trước khi chuyển mưa lớn.

Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo ngày 27/7, miền Bắc trời nắng, từ đêm 27/7, khu vực này đón mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ngày 28/7-4/8, miền Bắc trải qua giai đoạn mưa nhiều.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-20 mm, có nơi trên 50 mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-20 mm, có nơi trên 50mm, riêng Lâm Đồng mưa 20-40 mm, có nơi trên 100 mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

TP.HCM sáng ít mưa, chiều đến đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.