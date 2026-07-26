Bão số 2 đổi hướng và tăng cường độ, khả năng suy yếu dần vào ngày 26/7

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 (bão Noul) đổi hướng Tây Bắc (trước đó là hướng Tây Tây Bắc), tăng cường độ, sau đó khả năng suy yếu dần vào ngày 26/7.

Theo dự báo hiện tại, bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Vị trí và đường đi của bão số 2. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Hồi 13h ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Đến 1h ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông trên vùng ven bờ phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 13h ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 13h ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27,3 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Sức gió dưới cấp 6, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, sóng cao 4-6 m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng cao 6-8m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.