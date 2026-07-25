Cháy lớn tại kho hàng chứa đồ gia dụng ở TP.HCM

Chiều 25/7, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một kho hàng ở xã Bình Hưng, TP.HCM, khiến khoảng 350m² nhà xưởng cùng nhiều hàng hóa bên trong bị lửa thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20, ngọn lửa bùng phát tại một kho chứa hàng trong khu nhà xưởng có tổng diện tích 1.052m². Phát hiện hỏa hoạn, nhân viên và người dân xung quanh sử dụng bình chữa cháy mini, nước để dập lửa nhưng không thành.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ triển khai nhiều mũi phun nước khống chế đám cháy tại kho hàng.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bao bì, giấy, gỗ pallet và nhựa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều ô tô, xe máy trong khu vực được lực lượng tại chỗ khẩn trương di dời để tránh thiệt hại.

Khói bốc lên tại khu vực nhà kho.

Lúc 15h59, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo và điều động Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Các mũi chữa cháy triển khai phun nước từ nhiều hướng, đồng thời khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở xảy ra hỏa hoạn có tính chất hoạt động là kho cho thuê, gồm 6 kho đang hoạt động và một kho trống. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do bên trong chứa lượng lớn vật liệu dễ bắt lửa.

Xe chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ được điều động đến hiện trường, triển khai dập lửa.

Đến 17h15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Diện tích cháy khoảng 350/1.052m², lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 702m² nhà xưởng cùng các công trình lân cận. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.