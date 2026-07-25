Giao xe cho con chưa đủ tuổi 'diễn xiếc' trên đường, phụ huynh bị phạt

Công an tỉnh Đắk Lắk xử phạt nhóm thanh thiếu niên "diễn xiếc" trên xe máy và người mẹ giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện với tổng số tiền 16,7 triệu đồng.

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng đã xác minh và lập biên bản xử lý hành chính nhóm 5 thanh thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, cùng một phụ huynh liên quan với tổng số tiền phạt 16,7 triệu đồng.

Theo kết quả xử phạt, bà P.T.L. (Sinh năm 1990, trú xã Phú Hòa 1) bị xử phạt số tiền 9 triệu đồng vì giao xe cho người khác khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Ngoài ra 5 thanh thiếu niên vi phạm bị xử phạt về các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe máy và người ngồi sau; Điều khiển xe máy đẩy xe khác; Lái xe không có giấy phép lái xe; Lái xe máy dung tích trên 50cc khi chưa đủ 18 tuổi.

Cụ thể: T.H.Ph. (Sinh năm 2008, trú tại thôn Đại Phú, xã Phú Hòa 2) với số tiền 5,7 triệu đồng; L.H.P.A (Sinh năm 2010, trú tại thôn Đồng Lãnh, xã Phú Hòa 2) với số tiền 1 triệu đồng; P.H.H.H. (Sinh năm 2008, trú tại thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1) và T.Q.D. (Sinh năm 2008, trú tại thôn Đại Phú, xã Phú Hòa 2) với số tiền mỗi người 500.000 đồng; Riêng thiếu niên L.Q.K (Sinh năm 2010, trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Phú Hòa 1) bị lực lượng chức năng nhắc nhở.

Nhóm thanh thiếu niên tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên chạy hai xe máy song song giữa đường vào ban đêm. Đáng nói trong clip ghi lại, nhóm thanh thiếu niên hoàn toàn không đội mũ bảo hiểm. Một xe máy BKS 78AD-094.xx chở 3 người, trong đó thiếu niên ngồi giữa dùng chân đẩy xe máy BKS 78E1-493.xx chở 2 người bên cạnh.

Người ngồi sau hai xe liên tục đùa giỡn; một thiếu niên áo đỏ thậm chí còn nằm ngửa vắt vẻo phía sau xe để bạn quay clip, gây bức xúc lớn trong dư luận.

Hình ảnh nhóm 5 thanh thiếu niên cầm lái xe máy “diễn xiếc” trên đường (Ảnh: Cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã điều tra, xác minh. Kết quả xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 18/7 trên đường Cao Các (đoạn qua thôn Định Thành, xã Phú Hòa 1). Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 thanh thiếu niên nói trên.

Ngoài ra Cơ quan Công an còn mở rộng xử lý, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với bà P.T.L. vì đã giao xe máy BKS 78E1-493.xx cho con trai là L.Q.K, sau đó K. đưa lại cho L.H.P.A. cầm lái. Cả hai thiếu niên đều chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, qua vụ việc trên là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.