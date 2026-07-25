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Xã hội

Người phụ nữ cùng 2 cháu bé thoát nạn trong vụ cháy nhà cao tầng

  • Thứ bảy, 25/7/2026 08:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quá trình chữa cháy tại ngôi nhà trên đường Linh Quang, TP Hà Nội, lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ, hướng dẫn 3 nạn nhân mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.

Các nạn nhân mắc kẹt được hướng dẫn, hỗ trợ thoát ra ngoài. Ảnh: CAHN.

Theo đó, trưa 24/7, nhà dân số 35, ngách 46/72 Linh Quang, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, xảy ra hỏa hoạn.

Công an TP Hà Nội điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 10 nhanh chóng đến hiện trường.

Đồng thời, Đội CC&CNCH khu vực số 7, Đội CC&CNCH khu vực số 8, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Đại đội Phòng hóa, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng được huy động phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu người và cứu tài sản.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định có 3 người mắc kẹt trong nhà, gồm chị T.B.T. (sinh năm 1977), cháu B.Q.T. (sinh năm 2012) và cháu B.H.A. (sinh năm 2015).

Trước tình huống khẩn cấp, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng lực lượng tại chỗ và nhân dân đã khẩn trương tiếp cận, hướng dẫn các nạn nhân di chuyển từ tầng thượng sang nhà liền kề qua lối thoát nạn thứ hai.

Các nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xuống khu vực an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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https://tienphong.vn/ha-noi-nguoi-phu-nu-cung-hai-chau-be-thoat-nan-trong-vu-chay-nha-cao-tang-post1862379.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

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