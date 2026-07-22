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Xã hội

Xe tải chở đầy hàng hóa bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1

  • Thứ tư, 22/7/2026 22:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 22/7, lực lượng chức năng TP Huế điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải xảy ra tại Km877+550 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn An Lộc, xã Chân Mây - Lăng Cô.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, anh Nguyễn Ánh Q (SN 1988, trú xã Toàn Thắng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe tải biển kiểm soát 89H-186.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên, phần phía sau thùng hàng bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng dừng phương tiện và tìm cách liên hệ cứu hỏa. Do trên xe chở nhiều loại hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực thùng hàng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp các lực lượng liên quan triển khai phương án dập lửa, ngăn cháy lan. Sau gần 2 giờ kể từ khi lửa bùng phát, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng hóa trên xe gồm vải, quần áo, bánh kẹo, mỹ phẩm, thiết bị điện tử, pin... và nhiều mặt hàng khác bị hư hỏng hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy và giá trị thiệt hại hiện được cơ quan chức năng TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-tai-cho-day-hang-hoa-boc-chay-du-doi-tren-quoc-lo-1-qua-hue-post1861820.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

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