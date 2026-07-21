Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người chết

Công an thành phố Đồng Nai thông tin nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương khi lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Trưa 21/7, trang thông tin điện tử Công an thành phố Đồng Nai đăng tải thông tin liên quan vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong.

Theo cơ quan công an, kết quả kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở. Nguyên nhân ban đầu được xác định tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm, phát sinh cháy tại khu vực gầm xe.

Trước đó, khoảng 22h ngày 20/7, anh Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tỉnh Khánh Hòa) lái xe khách giường nằm BKS50E-447.02 chở 37 hành khách cùng 1 phụ xe lưu thông từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi xe chạy đến Km1839 Quốc lộ 1A thuộc xã Hưng Thịnh, do tài xế buồn ngủ và đánh lái tránh phương tiện phía trước, xe đã va chạm vào taluy chắn bên phải đường.

Sau cú va chạm, khu vực gầm xe gần bình nhiên liệu bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu người bị nạn.

Đến 2h40, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 5 người bị thương, chiếc xe khách bị cháy hoàn toàn.

Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau vụ, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út yêu cầu Công an thành phố và các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Y tế huy động tối đa đội ngũ y, bác sĩ, trang thiết bị, thuốc men để tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm hạn chế thấp nhất thương vong.

Ông Nguyễn Văn Út trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị.

Chủ tịch UBND thành phố đã trao hỗ trợ ban đầu của thành phố đối với các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng.