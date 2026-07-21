Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân cháy xe khách khiến 7 người chết

Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải trong vụ cháy xe khách làm 7 người chết.

Nội dung trên được nêu tại Công điện của Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn TP Đồng Nai.

Theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), khoảng 2h ngày 21/7, tại Km1839 Quốc lộ 1A, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe khách biển kiểm soát 50E-447.02 (chủ xe là Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu, tỉnh Khánh Hòa) bốc cháy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Vụ tai nạn làm 7 người chết, nhiều người bị thương. Nguyên nhân được xác định do lái xe buồn ngủ, không làm chủ tốc độ, xe đâm vào taluy.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo UBND TP Đồng Nai và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cần kiểm tra tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (thuộc địa bàn xã Chương Dương, Hà Nội).

Trên cơ sở đó, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên do các nguyên nhân tương tự.

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai cũng cần phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với ôtô trong vụ tai nạn nêu trên.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe trong vụ tai nạn, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường địa phương...; xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn.

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.