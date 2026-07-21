Điều tra vụ cháy xe khách 7 người tử vong ở Đồng Nai

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1A khoảng 2h ngày 21/7, khiến 7 người chết, 5 người bị thương.

Sáng 21/7, các lực lượng chức năng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xe khách loại 24 giường nằm (48 chỗ) xảy ra trên quốc lộ 1A khoảng 2h sáng cùng ngày, khiến 7 người chết và 5 người bị thương.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, xe khách mang biển số 50E-447.02 (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Lâm Đồng đến TP.HCM.

Khi đến Km1839 quốc lộ 1A thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, xe lao vào dải lan can bên lề đường, gây ra vụ tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu.

Phát hiện sự việc, một số người dân sống gần khu vực tìm cách dập lửa cứu người. Tuy nhiên, do lửa lớn nên việc tiếp cận và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Phần đầu chiếc xe khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Do đám cháy lan quá nhanh nên sau khi ngọn lửa được khống chế, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy làm 4 người chết tại chỗ, một số người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Đến sáng nay, xác định có 7 người chết và 5 người bị thương.

Hiện trường xảy ra tai nạn dẫn đến cháy xe khách.

Thi thể các nạn nhân được đưa về Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, xác định thân nhân. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe.

Cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp điều tra vụ việc. Các lực lượng liên quan khác cũng đã vào cuộc để cứu chữa người bị thương.

Hiện trường vụ cháy xe làm 7 người tử vong Sáng 21/7, xe khách giường nằm chạy trên Quốc lộ 1 bất ngờ bốc cháy dữ dội sau khi va chạm với taluy, khiến 7 người tử vong.