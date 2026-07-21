Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Điều tra vụ cháy xe khách 7 người tử vong ở Đồng Nai

  • Thứ ba, 21/7/2026 10:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1A khoảng 2h ngày 21/7, khiến 7 người chết, 5 người bị thương.

Sáng 21/7, các lực lượng chức năng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xe khách loại 24 giường nằm (48 chỗ) xảy ra trên quốc lộ 1A khoảng 2h sáng cùng ngày, khiến 7 người chết và 5 người bị thương.

cháy xe khách ảnh 1

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, xe khách mang biển số 50E-447.02 (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Lâm Đồng đến TP.HCM.

Khi đến Km1839 quốc lộ 1A thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, xe lao vào dải lan can bên lề đường, gây ra vụ tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu.

Phát hiện sự việc, một số người dân sống gần khu vực tìm cách dập lửa cứu người. Tuy nhiên, do lửa lớn nên việc tiếp cận và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

cháy xe khách ảnh 2

Phần đầu chiếc xe khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Do đám cháy lan quá nhanh nên sau khi ngọn lửa được khống chế, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy làm 4 người chết tại chỗ, một số người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Đến sáng nay, xác định có 7 người chết và 5 người bị thương.

cháy xe khách ảnh 3

Hiện trường xảy ra tai nạn dẫn đến cháy xe khách.

Thi thể các nạn nhân được đưa về Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, xác định thân nhân. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe.

Cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp điều tra vụ việc. Các lực lượng liên quan khác cũng đã vào cuộc để cứu chữa người bị thương.

Hiện trường vụ cháy xe làm 7 người tử vong Sáng 21/7, xe khách giường nằm chạy trên Quốc lộ 1 bất ngờ bốc cháy dữ dội sau khi va chạm với taluy, khiến 7 người tử vong.

Xe khách cháy dữ dội trong đêm, 7 người tử vong

Xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai bốc cháy dữ dội trong đêm, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phương tiện, khiến 7 người tử vong.

4 giờ trước

Cháy bãi đậu xe ở Khánh Hòa, nhiều ôtô bị thiêu rụi

Một vụ cháy xảy ra tại bãi đậu xe trên địa bàn phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến nhiều ôtô hư hỏng, trong đó có một số xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

3 giờ trước

Huy động hàng trăm chiến sĩ, robot dập đám cháy lớn

Cảnh sát phá tường vách tôn, huy động hơn 20 xe chuyên dụng để dập vụ cháy lớn tại công ty nằm trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Thanh Hóa.

07:50 14/7/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202607/chay-xe-khach-giuong-nam-khien-7-nguoi-chet-5-nguoi-bi-thuong-f8004f5/

Báo Đồng Nai

cháy xe khách Đồng Nai điều tra cháy xe giường nằm cháy xe đồng nai

    Đọc tiếp

    Ôtô lao xuống ao, tài xế tử nạn trong xe

    Ôtô lao xuống ao, tài xế tử nạn trong xe

    15 phút trước 11:41 21/7/2026

    0

    Tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 21/7 tại xã Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa), ôtô đang chạy trên đường lao xuống ao làm tài xế mắc kẹt, tử nạn.

    Chính phủ cải cách bằng những con số biết nói

    Chính phủ cải cách bằng những con số biết nói

    1 giờ trước 10:44 21/7/2026

    0

    Hàng loạt nghị quyết, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được cắt giảm, phản ánh nhịp độ cải cách khẩn trương, mạch lạc ngay từ đầu của nhiệm kỳ Chính phủ mới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý