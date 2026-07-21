Ông Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 20/7/2026 về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải được Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh ngày 31/8/1965, quê quán tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, thạc sĩ quản lý hành chính công.

Ông Nguyễn Tiến Hải trưởng thành từ cán bộ Đoàn thanh niên tỉnh Minh Hải (cũ) và Tỉnh đoàn Cà Mau.

Từ tháng 7/2000 đến nay, ông từng giữ các chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau; tham gia Ban Chấp hành Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.