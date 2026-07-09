Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã

Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã, giữ vai trò hạt nhân điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ được nêu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, sáng 9/7.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ sẽ kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc và tham mưu giải pháp tháo gỡ, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, Bộ hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.

“Tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, thành lập các đơn vị hành chính đô thị, đặc biệt là các đô thị cấp xã loại đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, tạo mô hình đột phá, dẫn dắt theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị”, báo cáo của Bộ Nội vụ nêu.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về diện tích tự nhiên của 34 tỉnh, thành phố.

Về công tác cán bộ, Bộ Nội vụ sẽ tập trung đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng xử lý, giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, phát sinh từ thực tiễn; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Việc tuyển chọn, phân công, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng thẩm quyền.

Bộ Nội vụ kiên quyết khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ; chậm thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; không ghi nhận, bảo vệ và sử dụng cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có sản phẩm, có uy tín.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”; kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông qua đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm.

Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ có năng lực nổi trội, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học kỹ thuật...

Bộ Nội vụ sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở. Trong đó, cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, trí tuệ, bản lĩnh, tư duy hệ thống, năng lực hoạch định và xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp; cán bộ cơ sở phải gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, có kỹ năng thuyết phục, đối thoại, giải quyết công việc và phục vụ Nhân dân.

“Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy việc liên thông trong công tác cán bộ giữa trong và ngoài khu vực Nhà nước; có cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng nhân tài, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược. Cần có tư duy mới, tầm nhìn mới về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm chặt chẽ, chủ động, khách quan, toàn diện”, theo Bộ Nội vụ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nêu là tập trung nghiên cứu, đề xuất Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28 về cải cách bảo hiểm xã hội trình Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

Song song đó, cơ quan này sẽ tham mưu chính sách cải cách bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của người lao động, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đồng bộ, bền vững.