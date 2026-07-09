Xây nhà xưởng không phép, doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng

Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam vừa bị UBND phường Hương Trà (TP Huế) xử phạt 130 triệu đồng do tổ chức thi công hai nhà xưởng khi chưa có giấy phép xây dựng.

Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam vừa bị xử phạt 130 triệu đồng do xây nhà xưởng trong khu công nghiệp khi chưa có giấy phép. Ảnh: Lãnh đạo phường cung cấp.

Ông Trần Văn Tú - Phó chủ tịch UBND phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại Đường số 4, Cụm công nghiệp An Hòa, phường An Hòa, TP Huế).

Công ty Cổ phần Hello quốc tế Việt Nam bị xử phạt vì hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (tại điểm c, khoản 7, Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng).

Cụ thể, Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam đang tổ chức thi công xây dựng hai nhà xưởng tại lô A-22 và lô A-23 (thuộc Khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Hương Trà).

Trong đó, nhà xưởng 3A-1 tại lô A-22 có diện tích xây dựng 2.400m², móng bê tông cốt thép, cột và vì kèo kết cấu thép tiền chế lắp ghép, mái xà gồ thép lợp tôn, vách tường bao quanh bằng gạch kết hợp panel. Nhà xưởng 3B-1 tại lô A-23 có diện tích xây dựng 2.400m² với quy mô, kết cấu tương tự.

Với hành vi trên, Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam bị xử phạt 130 triệu đồng theo quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Ngoài ra, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, doanh nghiệp phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Theo các quyết định do lãnh đạo UBND phường Hương Trà cung cấp, Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam trước đó cũng từng 2 lần bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Cụ thể, ngày 1/11/2024, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này tổng số tiền 250 triệu đồng đối với hai hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Tiếp đó, ngày 21/5/2025, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam số tiền 85 triệu đồng về hành vi đưa công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.