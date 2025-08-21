Thuế phong tỏa tài khoản chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau'

Ngành thuế Cà Mau đã ra quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng của ông Hồ An Tập - chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" xây không phép trên đất nông nghiệp.

Liên quan việc xử lý "toà nhà đẹp nhất Cà Mau" xây không phép trên đất nông nghiệp, ngành chức năng tỉnh Cà Mau vừa họp tham vấn hướng giải quyết. Theo đó, ngành thuế của tỉnh này đã ra quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng của ông Hồ An Tập, chủ căn biệt thự. Tuy nhiên, qua thẩm tra tài khoản, ông Tập không có số tiền dư trong tài khoản.

Căn biệt thự của ông Tập xây sai phép.

Để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định, ngành thuế sẽ tiếp tục xác minh các loại tài sản khác của ông Tập, khi phát hiện có tài sản sẽ tiến hành kê biên cưỡng chế để bán đấu giá đảm bảo việc thu tiền theo quy định. Hiện tại, ngành thuế đã có quyết định cưỡng chế thi hành số tiền hơn 8,3 tỷ đồng ông Tập phải nộp để chuyển đổi hơn 2.000 m2 đất nông nghiệp sang đất ở.

Trước đó, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) vừa có văn bản xin ý kiến Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng xử lý vi phạm xây dựng của ông Hồ An Tập.

Theo văn bản trên, trường hợp cho phép ông Tập chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn hiệu lực, nhưng chủ nhà vẫn không nộp tiền đất, phường có được thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả không?

Trường hợp UBND phường Tân Thành phải thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả, phường có phải thu hồi quyết định cho phép ông Tập chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện cưỡng chế không?.

Trước đó, Tiền Phong đã có nhiều tin bài phản ánh việc ông Hồ An Tập xây dựng căn biệt thự không phép trên đất nuôi trồng thủy sản, khi gần hoàn thành đã quay và phát trực tiếp hình ảnh căn biệt thự lên mạng xã hội và tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau".

Sau đó, chính quyền TP. Cà Mau (cũ) kiểm tra, xác định nhà xây không phép nên ban hành nhiều quyết định xử phạt, nhưng việc xử lý về cho tồn tại hay không tồn tại căn biệt thự không được chính quyền xử lý dứt điểm.

Câu chuyện về ngôi biệt thự trên tạm lắng một thời gian vì ông Tập có đơn khởi kiện hành chính UBND TP. Cà Mau. Tuy nhiên đầu tháng 5 vừa qua, ông Tập rút toàn bộ đơn kiện. Do đó, chính quyền địa phương tiếp tục xử lý căn biệt thự theo quy trình. Do không còn tổ chức chính quyền cấp huyện (TP. Cà Mau đã kết thúc hoạt động từ ngày 1/7), nên trách nhiệm xử lý nay thuộc về UBND phường Tân Thành.

Sau khi nhận thông báo nộp hơn 8,3 tỷ đồng tiền sử dụng đất để chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở nhằm được tồn tại căn biệt thự, ông Tập lại đổi ý, và xin rút hồ sơ chuyển mục đích sử dụng. Tuy nhiên, UBND TP. Cà Mau cũ không thống nhất và đề nghị ông Tập thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.