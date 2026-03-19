Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam nắng nóng diện rộng

Dự báo miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh yếu gây mưa ở nhiều nơi, miền Nam nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất vượt 35°C.

Thời tiết cả nước những ngày này tương đối thuận lợi khi ban ngày phổ biến có nắng, mưa chỉ xuất hiện rải rác vài nơi, lượng mưa không lớn. Tuy nhiên, đến cuối tuần, thời tiết hai miền Bắc và Nam có sự biến động.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nhiều nơi có mưa. Ảnh minh họa.

Theo đó, khoảng 22/3, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, không ảnh hưởng nhiều tới nhiệt độ. Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong hai ngày 21-22/3.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ngày 21-22/3 giảm khoảng 1-2°C so với ngày 20/3, cao nhất phổ biến 26-27°C.

Cũng trong hai ngày 21-22/3, miền Nam khả năng đón đợt nắng nóng diện rộng sau chuỗi ngày nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở khu vực miền Đông Nam Bộ.

Từ tháng 4-6, không khí lạnh hoạt động với cường độ và tần suất giảm dần, nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc, miền Trung. Phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4 có thể xuất hiện nắng nóng. Từ cuối tháng 5, nắng nóng sẽ mở rộng dần toàn Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo.

Nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ tiếp tục gia tăng cường độ và mở rộng sang cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ từ tháng 4. Đến cuối tháng 5, nắng nóng suy giảm về cường độ và thu hẹp dần ở các khu vực trên trong tháng 6.

Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Nghệ An trong tháng 4 sẽ cao hơn 0,5-1°C.

Từ tháng 7-9, nắng nóng tiếp tục có xu hướng mở rộng và gia tăng về cường độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Hình thái thời tiết này khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Các đợt mưa vừa, mưa to có thể xuất hiện ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong thời kỳ dự báo.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay (19/3), Hà Nội mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°, cao nhất 26-28°C.

Theo bảng cập nhật nhiệt độ và thời tiết 10 ngày tới, Hà Nội phổ biến trời nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất lên tới 29°C.

Cụ thể, ngày mai (20/3), nhiệt độ trong ngày khu vực này không có nhiều biến động, phổ biến 22-28°C, trời có mây, không mưa.

Ngày 21/3, Hà Nội có mưa rào, nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ, cao nhất 26°C, ban đêm nhiệt độ lại tăng nhẹ lên 23°C.

Sang ngày 22/3, khu vực này tạnh ráo trở lại, có mây, không mưa. Trong khi nhiệt độ ban đêm và sáng sớm không thay đổi, thấp nhất 23°C thì ban ngày, nhiệt độ cao nhất xu hướng tăng, cao nhất 27°C.

Từ 23-28/3, thời tiết Hà Nội phổ biến có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất dao động 28-29°C, thấp nhất 22-23°C.