TP.HCM xuất hiện mưa trái mùa

Chiều tối 13/3, nhiều khu vực tại TP. Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện mưa dông trái mùa kèm sấm sét và gió giật, khi trước đó thời tiết chủ yếu nắng nóng kéo dài.

Theo cơ quan khí tượng, đây là hiện tượng mưa trái mùa thường xảy ra trong giai đoạn chuyển tiếp của mùa khô ở Nam Bộ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, mưa dông bắt đầu hình thành tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều tối cùng ngày, sau đó lan rộng ra nhiều khu vực phía Nam thành phố. Ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và hệ thống định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông trên diện rộng.

Mưa đã xuất hiện tại nhiều khu vực như các phường Bến Thành, Sài Gòn, Xuân Hòa, Đức Nhuận, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tân Sơn Nhì... Trước đó, theo dự báo của ngành khí tượng, Nam Bộ đang trong giai đoạn cao điểm mùa khô, ban ngày nắng mạnh và kéo dài, nhiệt độ tại khu vực Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh có thể lên đến 33-36 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, nguyên nhân của đợt mưa này chủ yếu do sự hội tụ gió trên khu vực kết hợp với quá trình đối lưu mạnh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Đây là dạng mưa trái mùa thường xảy ra trong mùa khô khi không khí nóng tích tụ vào ban ngày, đến chiều tối dễ hình thành các đám mây dông phát triển nhanh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đêm 13 và ngày 14/3, khu vực TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ nhìn chung ít mưa, ban ngày nắng là thời tiết chủ đạo, các tỉnh miền Đông có nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23-26 độ C, cao nhất tại miền Đông dao động 33-36 độ C; riêng TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất khoảng 23-25 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Mưa dông nếu xuất hiện chủ yếu xảy ra cục bộ vào chiều tối.

Dự báo đến ngày 15/3, thời tiết khu vực tiếp tục duy trì trạng thái nắng nhiều, nhiệt độ tại TP. Hồ Chí Minh dao động khoảng 25-35 độ C, khả năng mưa thấp, chỉ khoảng 15%.

Ghi nhận thực tế tại nhiều tuyến đường trung tâm TP. Hồ Chí Minh như Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Sĩ..., cơn mưa trái mùa chiều 13/3 khiến không khí dịu mát sau nhiều giờ nắng nóng. Tuy nhiên, mưa xuất hiện đúng vào giờ tan tầm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thùy Trang, nhân viên văn phòng làm việc tại phường Xuân Hòa cho biết: “Chiều nay đang trên đường về nhà thì trời đột ngột mưa lớn kèm sấm sét nên tôi phải dừng xe trú mưa. Dù hơi bất tiện nhưng sau nhiều ngày nắng nóng thì cơn mưa cũng giúp thời tiết dễ chịu hơn”.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo trong các cơn dông trái mùa, người dân cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh; hạn chế trú mưa dưới cây lớn, bảng quảng cáo hoặc công trình tạm để tránh nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, dù xuất hiện mưa cục bộ, khu vực Nam Bộ vẫn đang trong giai đoạn cao điểm mùa khô, do đó cần tiếp tục chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và tiết kiệm nguồn nước sinh hoạt.