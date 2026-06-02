Cây xanh bật gốc đè trúng 2 ôtô ở giao lộ TP.HCM

  • Thứ ba, 2/6/2026 20:48 (GMT+7)
Cây xanh bị gió lớn quật ngã, đổ chắn ngang đường Điện Biên Phủ (TP.HCM), đè trúng 2 ôtô và gây kẹt xe kéo dài.

Trận mưa lớn kèm gió giật mạnh chiều tối 2/6 khiến một cây xanh cao hơn 10 m trên đường Điện Biên Phủ phường Vườn Lài - TP.HCM bị bật gốc, đè trúng 2 ôtô đang chạy, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Đến hơn 18h, lực lượng chức năng phường Vườn Lài phối hợp với nhân viên Công ty cây xanh TP.HCM mới di dời xong hiện trường vụ việc, giải tỏa giao thông qua khu vực này.

Thân cây to ngã chắn ngang đường ngay giờ tan tầm.

Thời điểm xảy ra sự cố đúng vào giờ cao điểm, lượng xe di chuyển trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ ngã bảy Lý Thái Tổ về vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông.

"Tôi đang đi thì nghe tiếng rắc rắc lớn, nhìn lại đã thấy thân cây đổ ập xuống đường. May mắn là cây chỉ đè trúng 2 chiếc ôtô, những người xung quanh kịp né tránh nên không ai bị thương", một nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Do thân cây lớn nằm chắn ngang đường vào giờ tan tầm, giao thông qua khu vực ngã tư Điện Biên Phủ - Cao Thắng nhanh chóng bị tê liệt, dòng xe máy, ôtô ùn ứ kéo dài.

CSGT cùng nhân viên công ty công viên cây xanh nhanh chóng cưa cắt cành lá, dọn dẹp hiện trường và điều tiết, phân luồng giao thông để giải tỏa ùn tắc.

Chiều nay, mưa dông xuất hiện từ sớm và kéo dài ở nhiều khu vực TPHCM. Một số tuyến đường ngập cục bộ, giao thông di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm, đặc biệt tại một số khu vực trung tâm TP.HCM.

Tại khu vực "phố Tây" Bùi Viện - phường Bến Thành, một số đường Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu, Cống Quỳnh nước ngập sâu khoảng 30-40 cm.

Quang Huy/VTC News

