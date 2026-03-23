Trường học ở TP.HCM bán đấu giá một cây xà cừ, khởi điểm hơn 80 triệu

  • Thứ hai, 23/3/2026 19:11 (GMT+7)
Một trường THPT công lập tại TP.HCM đấu giá cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi. Cây có nguy cơ gãy đổ, được rao bán với giá khởi điểm 80 triệu đồng.

Chiều 23/3, trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man (phường Bến Thành, TP.HCM) thông tin một cây xà cừ lâu năm trong khuôn viên trường được đánh giá có nguy cơ mất an toàn nên buộc phải chặt hạ khẩn cấp. Việc xử lý có sự phối hợp của cơ quan chức năng và chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM để đảm bảo an toàn.

Do nhà trường không có điều kiện lưu trữ, phần gỗ sau khi chặt hạ được Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM hỗ trợ vận chuyển tạm đến Công viên Tao Đàn.

“Đây chỉ là phương án tạm thời, phía đơn vị tiếp nhận cũng yêu cầu sớm xử lý dứt điểm”, ông Khương cho biết.

Tài sản đấu giá là cây xà cừ đã chết, thuộc quyền quản lý của Trường THPT Ten Lơ Man. Người tham gia có thể xem tài sản từ ngày 23/3 đến 25/3 trong giờ hành chính. Hồ sơ đấu giá được bán từ 19/3 đến 26/3, giá khởi điểm 80 triệu đồng, tiền đặt trước 4 triệu đồng, phí mua hồ sơ 50.000 đồng, bước giá mỗi lần trả là 1 triệu đồng.

"Đến nay nhà trường vẫn chưa nhận được hồ sơ đấu giá trực tuyến từ các đơn vị. Nhà trường muốn đấu giá sớm để tận dụng phần gỗ, tránh hư hỏng do thời tiết", ông Khương nói.

Ông Khương thông tin thêm, cây xà cừ là tài sản công, nên việc thanh lý phải thực hiện thông qua đấu giá theo đúng quy định pháp luật. Nhà trường đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và công bố công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến. Nhà trường không tự thực hiện mà lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp. Có 4 đơn vị đăng ký, sau đó một đơn vị được chọn để tổ chức phiên đấu giá.

Không thể xác định tuổi chính xác, nhưng đại diện nhà trường nhận định cây xà cừ này có thể đã tồn tại hơn 100 năm, là phần ký ức gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, giáo viên. Cây không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là một tài sản tinh thần vô giá.

Về phương án trồng cây xanh thay thế để tỏa bóng mát cho sân trường thời gian tới, ông Khương nói hiện phần rễ cây rất lớn nên chưa thể xử lý ngay. Nhà trường chờ rễ khô dần trước khi đào bỏ hoàn toàn, sau đó mới trồng cây mới ở vị trí phù hợp để đảm bảo không gian học tập cho học sinh.

"Việc trường học đứng ra tổ chức đấu giá tài sản là khá hiếm, thậm chí có phần lạ nhưng trong bối cảnh tài sản công phải quản lý chặt chẽ và minh bạch, việc thực hiện đúng quy trình là bắt buộc", ông Khương thừa nhận.

Nhiều sự cố liên quan đến cây xanh trong trường học

Những năm gần đây, TP.HCM liên tục xảy ra các sự cố liên quan đến cây xanh lâu năm trong khuôn viên trường học, gây thương tích cho học sinh.

Đầu tháng 4/2023, cây xanh tại Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1 cũ) bất ngờ bật gốc làm sập tường rào, khiến 6 người bị thương và 9 xe máy hư hỏng. Cuối tháng 5/2020, một cây phượng trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3 cũ) bật gốc đè nhiều học sinh, làm một em tử vong và nhiều em khác bị thương.

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

Anh Nhàn/Tiền Phong

