Nhiều tuyến đường ở Thủ Thiêm kẹt cứng trong sáng thứ hai

|
Đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh) kẹt xe kéo dài hơn 1 km từ nút giao đường 15, nối ra Trần Não đến nút giao Trần Quý Kiên. Tình trạng kéo dài từ 7h đến hơn 10h sáng 23/3.
|
Nhiều tài xế bất ngờ vì tình trạng kẹt xe trên đường Mai Chí Thọ. "Xe tôi đứng yên tại đây khoảng 30 phút", một tài xế chia sẻ.
|
Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TP.HCM, thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ 6h ngày 23/3 đến hết ngày 25/3 (hoặc có thể kết thúc sớm hơn).
|
Theo PC08, phạm vi hạn chế gồm: một phần tuyến Lương Định Của (đoạn từ vòng xoay Lương Định Của + Trần Não đến giao lộ Lương Định Của + Nguyễn Cơ Thạch); một phần tuyến Trần Não (đoạn từ vòng xoay Lương Định Của + Trần Não đến giao lộ Trần Não + đường số 14); một phần tuyến Tố Hữu (đoạn từ giao lộ Tố Hữu + Nguyễn Cơ Thạch đến ngã ba Tố Hữu + Lương Định Của); một phần tuyến Trần Bạch Đằng (đoạn từ điểm giao R12 đến hết đường Trần Bạch Đằng đoạn khu dân cư Lan Anh).
|
Đáng chú ý, toàn bộ cầu Thủ Thiêm, hai chiều đường tuyến Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh + chân cầu Thủ Thiêm đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch + Tố Hữu) cũng hạn chế đi chuyển.
|
Ghi nhận lúc 9h30 tại vòng xoay Lương Định Của - Trần Não (phường An Khánh), dòng xe hơi xếp hàng dài.
|
Từ 6h, cầu Thủ Thiêm bị hạn chế lưu thông. Xe cộ xếp hàng dài tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, nút giao với cầu Thủ Thiêm phía phường Thạnh Mỹ Tây. Khoảng 9h, khi người dân được phép di chuyển trở lại qua cầu, tuyến đường thoát khỏi tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
|
Lúc 9h30, kẹt xe kéo dài khoảng 1 km tại đoạn đường Lương Định Của.
|
Khoảng 10h, tình trạng kẹt xe trên đường Mai Chí Thọ được giải tỏa, nhưng dòng xe vẫn phải chờ 1-2 nhịp đèn đỏ để qua được nút giao Mai Chí Thọ - đường số 15.
