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Xã hội

1.000 con vịt nhiễm cúm gia cầm tại Ninh Bình, phải tiêu hủy

  • Chủ nhật, 14/6/2026 22:57 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Một ổ dịch cúm gia cầm vừa được phát hiện tại xã Lai Thành (tỉnh Ninh Bình), lực lượng chức năng tiêu hủy hơn 1.100 con vịt nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra diện rộng.

Ngày 14/6, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Xuân Quyền - Chủ tịch UBND xã Lai Thành cho biết địa phương đã hoàn tất việc tiêu hủy toàn bộ đàn vịt của hộ ông Nguyễn Văn Nam (xóm 1, xã Lai Thành) sau khi có kết quả xét nghiệm xác định dương tính với vi rút cúm gia cầm.

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Cơ quan chức năng xử lý ổ dịch tại xã Lai Thành.

Theo UBND xã Lai Thành, ngày 10/6, qua công tác giám sát dịch bệnh, cơ quan chuyên môn phát hiện đàn vịt của gia đình ông Nam xuất hiện các biểu hiện bất thường như bỏ ăn, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, có triệu chứng thần kinh và chết rải rác. Ngay sau đó, mẫu bệnh phẩm được lấy gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I để phân tích.

Kết quả xét nghiệm xác định đàn vịt nhiễm vi rút cúm gia cầm. Để kịp thời khoanh vùng, dập dịch, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tiêu hủy toàn bộ 1.162 con vịt với tổng trọng lượng 1.744 kg theo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật.

Cùng với việc tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, lực lượng chức năng đã tiến hành vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại, khu vực tiêu hủy và vùng phụ cận nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Trước diễn biến của dịch bệnh, UBND xã Lai Thành đang triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách như tiêm phòng khẩn cấp cho đàn gia cầm trong khu vực, tăng cường giám sát dịch tễ, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng và chủ động tiêm vaccine phòng bệnh.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các hộ chăn nuôi thường xuyên theo dõi tình trạng đàn gia cầm, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh để xử lý ngay từ cơ sở, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

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https://tienphong.vn/tieu-huy-hon-1000-con-vit-nhiem-cum-gia-cam-tai-ninh-binh-post1851305.tpo

Minh Đức/Tiền Phong

cúm gia cầm đàn vịt Ninh Bình vi rút

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