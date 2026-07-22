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Xã hội

Ông Mai Xuân Liêm được giao phụ trách, điều hành UBND tỉnh Thanh Hóa

  • Thứ tư, 22/7/2026 20:35 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giao ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Mai Xuân Liêm - Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của Đảng ủy UBND tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

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Ông Mai Xuân Liêm - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa được giao tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng thời, ông Mai Xuân Liêm được giao tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, Thủ tướng có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa có các Phó Chủ tịch: Mai Xuân Liêm, Lê Quang Hùng, Đầu Thanh Tùng và Cao Văn Cường.

Ông Mai Xuân Liêm sinh năm 1974, dân tộc Mường, quê xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành cũ (nay là xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa).

Ông được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh lần đầu vào tháng 10/2019.

Đây không phải lần đầu ông Mai Xuân Liêm được giao phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 9/2025, trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa khi đó vắng mặt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phân công ông Mai Xuân Liêm phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh cho đến khi có chỉ đạo mới.

Trong lần phân công năm 2025, công việc của Đảng ủy UBND tỉnh được giao cho ông Đỗ Hồng Quang - Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Thanh Hóa - phụ trách, điều hành.

Còn lần phân công hiện nay, ông Mai Xuân Liêm đồng thời được giao phụ trách cả Đảng bộ UBND tỉnh và UBND tỉnh.

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https://vtcnews.vn/ong-mai-xuan-liem-duoc-giao-phu-trach-dieu-hanh-ubnd-tinh-thanh-hoa-ar1030512.html

Đình Anh/VTC News

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