Thông tin mới lọ penicillin giữ tên liệt sĩ trong ngôi mộ vô danh

Trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng phát hiện lọ penicillin chứa mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng.

Ngày 22/7, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp Ban Tổ chức - Chính sách, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh xác minh thông tin liên quan di vật mang tên liệt sĩ Trần Đức Vượng, được phát hiện trong ngôi mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Chiếc lọ penicillin được phát hiện trong ngôi mộ vô danh, bên trong còn lưu giữ mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, cuối tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng khai quật các phần mộ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Trong quá trình thực hiện, tại mộ số 552, hàng 17, khu B2, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một lọ thủy tinh chứa tờ giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng, quê thôn Tân Hồng, xã Tân Lạc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), hy sinh ngày 14/3/1975.

Điều đáng chú ý là trước đó gia đình liệt sĩ Trần Đức Vượng đã làm thủ tục di dời một phần mộ mang đầy đủ thông tin của ông từ Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Hưng về quê an táng. Phần mộ này có bia mộ, hài cốt và giấy báo tử nên được cơ quan chức năng giải quyết cho thân nhân đưa về quê theo quy định.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sỹ Vĩnh Hưng - Tân Hưng. Ảnh: An Huy.

"Nay phát hiện thêm di vật mang tên liệt sĩ Trần Đức Vượng trong một ngôi mộ chưa xác định danh tính nên cần phải giám định ADN để xác định chính xác hài cốt của liệt sỹ. Quá trình này sẽ mất thêm thời gian", lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết.

Theo vị lãnh đạo, Sở Nội vụ đã phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, đồng thời vận động thân nhân liệt sỹ cung cấp mẫu ADN để phục vụ công tác đối chiếu.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Tây Ninh cũng cho biết, trong quá trình quy tập hài cốt liệt sỹ, đơn vị từng gặp nhiều trường hợp tương tự, khi di vật tìm thấy không đồng nghĩa với việc hài cốt trong mộ thuộc về người có tên trên di vật.

8.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ở Tây Ninh sắp được phân tích ADN

Ngày 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương đã cơ bản hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN, đồng thời đạt kết quả cao trong thu thập mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn.

8.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ở Tây Ninh sắp được phân tích ADN.

Theo thống kê đến ngày 21/7, toàn tỉnh đã lấy được mẫu sinh phẩm tại 13.625 phần mộ liệt sĩ, đạt 73,29% kế hoạch. Trong số này, có 10.918 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 80,13%, còn 2.707 phần mộ không đủ điều kiện, chiếm 19,87%.

Đến nay, 12 địa phương đã hoàn thành việc thu thập mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang gồm: Hòa Hội, An Tịnh, Bình Minh, Long An, Dương Minh Châu, Tân Lân, Đông Thành, Hưng Thuận, Bến Cầu, Cần Giuộc, Tân Thạnh và Châu Thành.

Đối với công tác lấy mẫu từ thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh Tây Ninh đã thu nhận 5.571 mẫu sinh phẩm, đạt 95,67% so với nhu cầu đăng ký. Cụ thể, từ 6.011 thân nhân đăng ký ban đầu, lực lượng chức năng đã lấy mẫu trực tiếp cho 5.146 người và bổ sung 605 trường hợp phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch, ngày 31/7, tỉnh Tây Ninh sẽ bàn giao đợt 1 gồm 8.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành phân tích ADN. Các mẫu còn lại sẽ tiếp tục được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bàn giao trong đợt tiếp theo.

Song song việc xây dựng ngân hàng mẫu sinh phẩm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng được các lực lượng đẩy mạnh. Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6, Tây Ninh đã quy tập được 332 hài cốt liệt sĩ, trong đó 331 hài cốt được tìm thấy trên chiến trường Campuchia và 1 hài cốt được quy tập trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Tổ chức - Chính sách, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh, các thông tin trên mảnh giấy trong lọ penicillin đều trùng khớp với hồ sơ liệt sĩ Trần Đức Vượng (SN 1954), hạ sĩ, lái xe thuộc Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 4, hy sinh ngày 14/3/1975. Đáng chú ý, cùng ngày hy sinh với ông còn có liệt sĩ Nguyễn Đức Xây, cũng là lái xe. Từ thông tin này, UBND xã Vĩnh Hưng kiểm tra hồ sơ nghĩa trang và phát hiện mộ số 549 mang tên liệt sĩ Nguyễn Đức Xây. Hiện cơ quan chức năng hai tỉnh Tây Ninh và Bắc Ninh đối chiếu hồ sơ, giám định ADN để xác định chính xác danh tính các phần mộ.