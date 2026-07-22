Tin mới nhất đợt mưa lớn miền Bắc, cảnh bão lũ quét ở 4 tỉnh

Chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định mới nhất về đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc từ chiều tối và đêm mai (23/7), cục bộ có nơi trên 300mm.

Bà Nguyễn Thị Huế - Dự báo viên Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ chiều tối và đêm mai 23/7 đến 25/7, các tỉnh, thành Bắc Bộ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa dự báo từ 70-150mm, cục bộ có nơi cao trên 300mm.

Cụ thể, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 23 đến ngày 24/7, lượng mưa phổ biến ở ngưỡng 50-100mm, cục bộ trên 20mm. Đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa thấp hơn, phổ biến mức 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Từ đêm 24/7 đến ngày 25/7, Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, cục bộ có những nơi lượng mưa cao trên 100mm.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh cũng như đề phòng khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 22/7 đến ngày 23/7, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào đêm và sáng.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo, trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã phường tại tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang.

Thái Nguyên: Ba Bể, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Rã, Côn Minh, Đồng Phúc, Hiệp Lực, Nà Phặc, Nam Cường, Ngân Sơn, Nghiên Loan, Phủ Thông, Phúc Lộc, Quảng Bạch, Thượng Minh, Trần Phú, Vĩnh Thông, Xuân Dương, Yên Thịnh.

Lào Cai: Bắc Hà, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Cao Sơn, Châu Quế, Chế Tạo, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Cốc San, Dương Quỳ, Gia Phú, Hợp Thành, Khánh Hòa, Khánh Yên, Khao Mang, Lâm Giang, Lao Chải, Lùng Phình, Minh Lương, Mù Cang Chải, Mường Bo;

Mường Khương, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Đô, Ngũ Chỉ Sơn, phường Cam Đường, phường Lào Cai, phường Sa Pa, Pha Long, Phong Hải, Phúc Khánh, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tả Van, Tằng Loỏng, Thượng Hà, Tú Lệ, Văn Bàn, Võ Lao, Xuân Hòa.

Tuyên Quang: Bắc Mê, Bạch Ngọc, Bản Máy, Bằng Hành, Bình An, Cán Tỷ, Đồng Tâm, Đồng Văn, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Lâm Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang;

Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, Niêm Sơn, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Phú Linh, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sủng Máng, Tân Quang, Tân Tiến, Tát Ngà, Thắng Mố, Thông Nguyên, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Trung Thịnh, Tùng Bá, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Cường, Yên Minh, Yên Thành.

Cao Bằng: Bạch Đằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Ca Thành, Canh Tân, Đông Khê, Đức Long, Hòa An, Hưng Đạo, Kim Đồng, Lý Bôn, Minh Khai, Minh Tâm, Nam Quang, Nguyên Bình, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, phường Thục Phán, Phan Thanh, Phục Hòa, Quảng Lâm, Sơn Lộ, Tam Kim, Thạch An, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Yên Thổ.