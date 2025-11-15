Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thanh Hóa: Chủ tịch xã sẽ được điều động, biệt phái giáo viên

Theo quy định phân cấp thẩm quyền mới ban hành của tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND xã, phường sẽ được giao quyền thực hiện việc điều động, biệt phái, tiếp nhận và chuyển công tác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động giữa các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo quy định mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND cấp xã thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức vào các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của từng đơn vị.

Chủ tịch UBND xã được giao quyền thực hiện việc điều động, biệt phái, tiếp nhận và chuyển công tác đối với nhà giáo tại các cơ sở công lập do xã quản lý.

Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền điều động, biệt phái, tiếp nhận hoặc chuyển công tác nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động giữa các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với UBND cấp xã trong việc điều động, biệt phái nhân sự giữa các đơn vị trực thuộc hai cấp quản lý.

Đối với UBND cấp xã, Chủ tịch UBND xã, phường được giao quyền thực hiện việc điều động, biệt phái, tiếp nhận và chuyển công tác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động giữa các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND cấp xã còn có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, cũng như thực hiện các chế độ lương, phụ cấp, khen thưởng, thôi việc, hưu trí và các chính sách khác đối với đội ngũ nhà giáo và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; thay đổi vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng; các chế độ thôi việc, hưu trí và chính sách khác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

Thanh Hóa cũng đã giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và viên chức giáo dục; đồng thời hướng dẫn UBND cấp xã triển khai thực hiện các nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của tỉnh.

Hoàng Phúc/Tiền Phong

