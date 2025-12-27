Nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà ở TP.HCM

Sau tiếng kêu cứu hoảng loạn của người phụ nữ, người dân vào kiểm tra thì phát hiện người đàn ông tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo báo công an và phong tỏa hiện trường.

Ngày 27/12, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ một nam thanh niên tử vong trong căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo.

Công an có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân sống gần hiện trường thấy một người phụ nữ hốt hoảng kêu cứu nên chạy đến hỗ trợ. Tại đây, mọi người phát hiện con trai của người phụ nữ này đã tử vong bên trong căn nhà.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực xung quanh để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Theo người dân địa phương, nạn nhân tên Q. (khoảng 31 tuổi), sống cùng gia đình gồm 4 người tại căn nhà trên. Nạn nhân chưa lập gia đình.

Một số hàng xóm cho biết gia đình nạn nhân sống khá khép kín, ít giao lưu với người xung quanh. Căn nhà thường xuyên đóng cửa, nên khi xảy ra sự việc, nhiều người trong khu vực không khỏi bất ngờ.

Đến khoảng 15h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.