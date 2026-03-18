Người đàn ông bị 3 người kéo từ trong nhà ra ngoài đánh

  • Thứ tư, 18/3/2026 22:41 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ở phường Việt Hưng (Hà Nội) bị 3 người kéo từ trong nhà ra ngoài đường đánh gây bức xúc dư luận.

Trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị 3 người (một nữ, hai nam) kéo từ trong nhà ra ngoài đánh gây bức xúc dư luận.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại phường Việt Hưng (Hà Nội). Nạn nhân là anh T., trú địa bàn phường Việt Hưng.

Camera ghi lại, vào khoảng gần 22h ngày 16/3, hai người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện trước cửa nhà anh T. Những người này chửi bới và yêu cầu anh T ra ngoài.

Một lúc sau, những người này đánh anh T và kéo nạn nhân ra ngoài tiếp tục hành hung. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương tích trên vùng mặt. Sự việc được camera ngoài cửa nhà ghi lại.

Sau khi xảy ra sự việc, anh T trình báo cơ quan công an. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc.

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đánh nhau Hà Nội Đàn ông Đánh hội đồng Đô thị Việt Hưng Hà Nội

