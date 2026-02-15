Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai tài xế vật lộn, đánh nhau giữa đường gây xôn xao ngày giáp Tết

  • Chủ nhật, 15/2/2026 15:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Va chạm giao thông trên đường ở TP.HCM, hai tài xế không giữ được bình tĩnh, lao vào vật lộn, đánh nhau túi bụi ngay giữa các làn xe đang lưu thông. Video clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 15/2 gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 14/2 trên đường Trần Bình Trọng (đoạn qua phường Chợ Quán, TPHCM). Hai người đàn ông điều khiển ôtô và xe máy xảy ra va chạm trong quá trình lưu thông. Thay vì bình tĩnh giải quyết, cả hai bất ngờ lao vào xô xát, vật lộn ngay giữa đường.

Video clip do người dân ghi lại cho thấy hai người đàn ông giằng co, quật ngã nhau xuống mặt đường bất chấp dòng phương tiện đang qua lại. Một người sau đó ngồi lên người đối phương và liên tiếp đánh vào vùng mặt trước khi được người dân xung quanh can ngăn. Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Chợ Quán phối hợp với lực lượng chức năng liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ. Hai người liên quan đã được mời lên làm việc để lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

danh nhau anh 1

Hình ảnh hai người đàn ông vật lộn trên đường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hành vi trên có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, xử lý tình huống đúng quy định pháp luật, tránh để mâu thuẫn bột phát dẫn đến hành vi vi phạm, gây hậu quả đáng tiếc.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

