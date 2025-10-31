Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Va chạm xe tải ở TP.HCM, cô gái tử vong tại chỗ

  • Thứ sáu, 31/10/2025 10:16 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Cú tông cực mạnh khiến xe máy cùng đôi nam nữ văng xa hơn chục mét. Cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên bị thương nặng nằm trên vỉa hè và được người dân đưa đi cấp cứu.

Khoảng 2h sáng ngày 31/10, tại ngã tư Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông (phường An Nhơn, TP.HCM) xảy ra vụ va chạm giữa ôtô tải và xe máy khiến hai người đi xe máy thương vong.

Co gai TP.HCM tu vong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ôtô tải mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Lê Đức Thọ hướng từ phường Hạnh Thông đi phường An Hội Đông. Khi đến ngã tư giao với đường Phạm Huy Thông, xe tải va chạm mạnh với xe máy tay ga do nam thanh niên điều khiển, chở theo một cô gái.

Cú tông cực mạnh khiến xe máy cùng đôi nam nữ văng xa hơn chục mét. Cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên bị thương nặng nằm trên vỉa hè và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an địa phương đã có mặt phong toả hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành.

Vụ tai nạn xảy ra giữa ngã tư đông phương tiện khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ. Lực lượng chức năng đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân và xác định danh tính các nạn nhân.

Cô gái khỏa thân tử vong dưới Hồ Gươm có dấu hiệu bất thường

Nạn nhân tử vong dưới Hồ Gươm bước đầu được xác định là cô gái 28 tuổi, quê Thanh Hoá, có dấu hiệu bất thường về thần kinh.

15:40 28/10/2025

Hai cô gái tử vong dưới bánh xe ben đầu kéo ở TP.HCM

Sau khi va chạm tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh - ĐT.746, hai cô gái trên xe máy tử vong dưới gầm ôtô ben đầu kéo.

14:38 23/10/2025

Cô gái đứt lìa chân sau va chạm với xe phân khối lớn

Một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy (trong đó có một xe phân khối lớn), xảy ra tại đường Phan Tây Nhạc (Hà Nội) vào tối muộn ngày 15/9, khiến một người đứt lìa chân.

14:35 16/10/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/va-cham-xe-tai-doi-nam-nu-di-xe-may-thuong-vong-post1792091.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cô gái TP.HCM tử vong Thành phố Hồ Chí Minh Va chạm xe tải Tai nạn ôtô Cô gái Cô gái tử vong Tai nạn TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý