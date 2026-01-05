Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô lật chắn ngang đường, kẹt xe dài hơn 2 km ở TP.HCM

  • Thứ hai, 5/1/2026 21:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và ôtô con trong cơn mưa chiều 5/1 đã khiến đại lộ Võ Văn Kiệt, trục giao thông huyết mạch Đông - Tây của TP.HCM rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Chiều 5/1, hàng nghìn phương tiện lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ khu vực phía Tây vào trung tâm TP.HCM) rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra trong điều kiện thời tiết mưa lớn.

Lat oto TP.HCM anh 1

Xe con bẹp đầu, lật ngửa giữa đường sau tai nạn.

Theo ghi nhận, khoảng 16h cùng ngày, một xe tải và ôtô 5 chỗ va chạm mạnh gần giao lộ Trần Đình Xu. Cú tông khiến ôtô con bị lật ngửa, phần đầu xe vỡ nát, nằm chắn ngang làn đường ôtô, gây cản trở nghiêm trọng việc lưu thông.

Hiện trường vụ tai nạn nằm giữa dải phân cách và làn đường chính, khiến các phương tiện không thể di chuyển. Dòng xe ôtô xếp hàng dài từ khu vực trước cầu Nguyễn Văn Cừ, kéo dài qua giao lộ Trần Đình Xu. Cả 4 làn ôtô trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về hầm Thủ Thiêm gần như bị “bít kín”, các phương tiện chỉ có thể nhích từng chút một.

Tình trạng ùn ứ kéo dài hơn 1,5 giờ đồng hồ khiến nhiều tài xế mệt mỏi, sốt ruột giữa trời mưa.

Lat oto TP.HCM anh 2Lat oto TP.HCM anh 3

Hình ảnh dòng xe kẹt cứng sau vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông tại các giao lộ lân cận nhằm giảm áp lực cho tuyến đường. Đến gần 18h, xe cứu hộ chuyên dụng được điều động để cẩu kéo, di dời các phương tiện gặp nạn.

Tuy nhiên, do lượng xe tồn đọng quá lớn trên tuyến đại lộ rộng khoảng 60m, phải mất thêm một thời gian dài sau đó giao thông khu vực này mới dần ổn định trở lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

