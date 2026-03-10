Bí thư TP.HCM thêm nhiệm vụ mới

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang là Trưởng Tiểu ban An ninh mạng TP.HCM, cơ quan được thành lập mới có liên quan về an ninh mạng.

Ngày 9/3, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định thành lập Tiểu ban An ninh mạng TP.HCM. Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM - làm Trưởng Tiểu ban An ninh mạng TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trong buổi tiếp xúc cử tri hai phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh mới đây. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Phó trưởng Tiểu ban Thường trực.

Các Phó trưởng Tiểu ban gồm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị khác: Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức.

Ngoài ra, Tiểu ban An ninh mạng TP.HCM còn có 9 thành viên gồm: Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận, quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng, Phó giám đốc Công an TP.HCM Bùi Thanh Trực và Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM Võ Thị Trung Trinh.

Công an TP.HCM là Cơ quan Thường trực Tiểu ban An ninh mạng TP.HCM.

Tiểu ban An ninh mạng TP.HCM được thành lập nhằm thống nhất chỉ đạo, điều phối chung sự phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan có liên quan về an ninh mạng. Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý các vấn đề mới, còn chồng chéo, chưa được quy định hoặc vấn đề phức tạp cần sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng...