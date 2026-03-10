Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cây lớn bật gốc đổ ngang đường, nhiều hộ dân mất điện

  • Thứ ba, 10/3/2026 06:56 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Tối 9/3, một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Phan Châu Trinh (TP. Đà Nẵng). Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn; nhiều hộ dân xung quanh bị mất điện.

Theo người dân sống gần hiện trường, sự việc xảy ra vào khoảng 20h45 hôm nay. Thời điểm này, người dân địa phương bất ngờ nghe một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài.

"Lúc đó, cả nhà tôi đang nằm nghỉ thì nghe tiếng động mạnh ở ngoài đường nên vội chạy ra xem. Khi ra đến nơi, mọi người thấy cây lớn trước nhà đã bật gốc, đổ chắn ngang đường. Nhiều dây điện phía trên cũng bị kéo theo nên cả khu vực bị mất điện. Rất may sự việc không gây thiệt hại cho người đi đường”, ông Trần Nhật, người dân sống tại khu vực, cho biết.

Cay do anh 1

Theo ghi nhận tại hiện trường, cây xanh bị đổ có thân lớn, tán rộng. Cây đổ ra lòng đường, kéo theo nhiều dây điện phía trên. Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn tạm thời.

Người dân đã chủ động đặt vật cảnh báo, nhắc nhở các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực nguy hiểm, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Cay do anh 2

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Duy Quốc.
Cay do anh 3
Cay do anh 4

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương cùng đơn vị điện lực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, triển khai các biện pháp khắc phục.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp cắt tỉa các nhánh cây lớn, từng bước giải tỏa phần thân cây chắn ngang mặt đường nhằm khôi phục giao thông. Do cây có kích thước lớn nên việc cưa cắt, di dời gặp nhiều khó khăn và mất khá nhiều thời gian.

Đến 22h30, các lực lượng vẫn tiếp tục xử lý hiện trường, đồng thời kiểm tra và khắc phục sự cố đường dây điện để sớm cấp điện trở lại cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa dài ngày

Từ sáng sớm mai, các địa phương Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi bắt đầu xuất hiện các cơn mưa rào rải rác.

37:2239 hôm qua

Cá hố rồng quý hiếm dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Đây là loài cá sống ở vùng nước sâu, hiếm thấy, sự xuất hiện của nó cũng mang theo nhiều suy đoán của ngư dân.

18:47 4/3/2026

Hai mặt của đô thị

Quá trình phát triển, sáng tạo và những góc khuất của đô thị ngày nay đã hiện rõ trong Metropolis. Theo tác giả, ​​mỗi mét vuông của đô thị chính là sự tương tác giữa môi trường, kiến trúc với cư dân sinh sống bên trong. Tác giả chỉ ra rằng đô thị là một thực thể biến đổi sống động, có khả năng vừa định hình lối sống, tư tưởng của các cư dân bên trong nó, lại vừa có thể thách thức các giá trị và hiểu biết của con người.

https://tienphong.vn/da-nang-cay-lon-bat-goc-do-ngang-duong-gay-mat-dien-nhieu-ho-dan-post1826131.tpo

Duy Quốc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cây đổ Đà Nẵng Phan Châu Trinh Đà Nẵng Cây đổ Mất điện

    Đọc tiếp

    Bi thu TP.HCM them nhiem vu moi hinh anh

    Bí thư TP.HCM thêm nhiệm vụ mới

    13 phút trước 07:24 10/3/2026

    0

    Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang là Trưởng Tiểu ban An ninh mạng TP.HCM, cơ quan được thành lập mới có liên quan về an ninh mạng.

    Mien Bac sap hung nang hinh anh

    Miền Bắc sắp hửng nắng

    28 phút trước 07:09 10/3/2026

    0

    Hôm nay (10/3) là thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này, tuy nhiên trời không mưa. Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Khánh Hoà hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý