Người đàn ông ở Hà Nội vào Nghệ An nhận lại 900 triệu chuyển nhầm

  • Thứ ba, 10/3/2026 07:02 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Anh Phạm Đức Khôi (trú Hà Nội) đã vào Nghệ An để nhận lại số tiền 913 triệu đồng do anh chuyển khoản nhầm vào tài khoản chị Nguyễn Thị Nhung (trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

Tối 9/3, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1986, trú phường Cửa Lò) đã làm thủ tục chuyển trả hơn 913 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Chuyen khoan nham anh 1

Anh Khôi từ Hà Nội vào Nghệ An để nhận lại hơn 900 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào sáng 6/3, tài khoản ngân hàng của chị Nhung bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo có người chuyển tới số tiền 490 triệu đồng. Ít phút sau, cũng tài khoản này tiếp tục chuyển cho chị hơn 423 triệu đồng.

Đinh ninh số tiền này có người chuyển nhầm nhưng chưa biết cách liên hệ với họ bằng cách nào thì tài khoản ngân hàng của chị tiếp tục nhận được 10.000 đồng kèm nội dung cho biết chủ số tiền chuyển nhầm cùng số điện thoại.

Chị Nhung gọi theo số điện thoại và được biết anh Phạm Đức Khôi (trú Hà Nội) là người đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của mình.

Anh Khôi nhờ chị Nhung chuyển lại số tiền nhưng người phụ nữ này đề nghị gặp mặt trực tiếp, đối chiếu thông tin và phối hợp với ngân hàng để xác minh việc giao dịch.

Anh Khôi đồng ý tuy nhiên do là thời điểm ngày cuối tuần và phải sắp xếp công việc cá nhân, ngày 9/3, anh mới có mặt ở Nghệ An. Cả hai đã đến văn phòng giao dịch ngân hàng xác minh thông tin và chị Nhung đã chuyển trả số tiền 913 triệu đồng cho anh Khôi.

Trao đổi với PV, anh Phạm Đức Khôi xác nhận, do sơ suất nên đã chuyển nhầm tiền. Hiện anh đã nhận lại toàn bộ số tiền từ chị Nhung.

Cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình

Bằng cách chia sẻ những câu chuyện, tình huống đã từng tham vấn, tiến sĩ Choi Kwang Huyn mang đến những cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình thông qua cuốn sách Hai mặt của gia đình. Cuốn sách phân tích, mổ xẻ hàng loạt những tình huống xoay quanh cuộc sống gia đình như: ngoại tình, chứng nghiện một điều gì đó, lựa chọn người bạn đời tương đồng... Từ đó, sách giúp độc giả nhận thức đầy đủ nguyên nhân của sự việc, đồng thời tìm được cách chấp nhận và xoa dịu những tổn thương trong lòng.

Thu Hiền/Tiền Phong

