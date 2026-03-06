Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bất ngờ vì tài khoản 'nổ' 1,3 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 6/3/2026 09:22 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Phát hiện có người chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của mình, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã chủ động đến trình báo sự việc với Công an xã Kỳ Anh.

Tối 5/3, Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết vừa hỗ trợ một cô gái nhận lại số tiền 1,3 tỷ đồng do chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Chuyen nham anh 1

Chị Dung (bên trái) bàn giao lại số tiền 1,3 tỷ đồng cho chị Minh. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, chị Trần Thị Mỹ Dung (SN 1982, trú thôn Tân Thành, xã Kỳ Anh) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 1,3 tỷ đồng từ một người lạ.

Nghi ngờ ai đó đã chuyển tiền nhầm, chị Dung đã đến trình báo sự việc tới Công an xã Kỳ Anh.

Qua xác minh, công an xác định người chuyển tiền là chị Hà Thị Minh (SN 1999, trú xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh). Công an sau đó đã mời hai bên đến trụ sở làm việc để phối hợp bàn giao lại số tiền chuyển nhầm.

Khi nhận lại được số tiền lớn do chuyển nhầm, chị Minh không giấu được sự xúc động và bày tỏ lời cảm ơn đến chị Dung cùng lực lượng công an xã Kỳ Anh đã hỗ trợ.

Công an xã Kỳ Anh đánh giá, hành động trình báo khi tài khoản nhận số tiền chuyển nhầm của chị Dung thể hiện sự trung thực và tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Bất ngờ nhận tiền tỷ, người phụ nữ báo công an

Phát hiện tài khoản nhận số tiền lớn, chị Trang tức tốc lên trụ sở công an trình báo sự việc để xác minh và trả lại cho người đã chuyển khoản nhầm.

11:16 23/1/2026

Suýt mất trắng khi chuyển khoản nhầm 1,5 tỷ đồng

Công an xã Phú Lương (tỉnh Tuyên Quang) kịp thời vào cuộc xác minh, phối hợp ngân hàng giúp người dân hoàn trả an toàn 1,5 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

07:12 21/1/2026

Bí quyết sống hiệu quả giữa thời đại sao nhãng

Cuốn sách Kỷ luật tập trung của Đức Nhân Writer xoay quanh một thực tế đáng suy ngẫm: khả năng tập trung của con người đang suy giảm nhanh chóng trong bối cảnh hiện đại. Cuốn sách còn đưa ra phương pháp tiếp cận cụ thể và khả thi: rèn luyện kỷ luật cá nhân như một công cụ để lấy lại sự tập trung. Kỷ luật là một hệ thống nguyên tắc linh hoạt - do chính mỗi người xây dựng và điều chỉnh theo thời điểm sống của mình.

https://tienphong.vn/bat-ngo-vi-tai-khoan-no-13-ty-dong-post1825176.tpo

Hoài Nam/Tiền Phong

Chuyển nhầm Hà Tĩnh Trần Thị Mỹ Dung Chuyển nhầm Hà Tĩnh Nhận nhầm tiền

    Đọc tiếp

    TP.HCM mua trai mua, canh bao dong loc va set hinh anh

    TP.HCM mưa trái mùa, cảnh báo dông lốc và sét

    1 giờ trước 17:00 6/3/2026

    0

    TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa do tác động của hội tụ gió trên cao, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ dông kèm gió giật mạnh, lốc, sét và mưa đá.

    Sa lan va vao gam cau o Dong Nai hinh anh

    Sà lan va vào gầm cầu ở Đồng Nai

    3 giờ trước 15:08 6/3/2026

    0

    Sà lan lưu thông trên sông Đồng Nai va vào gầm cầu Ghềnh khiến mặt cầu rung lắc, nhiều người đi xe máy mất thăng bằng bị ngã, có người bị thương.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý