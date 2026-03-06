Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bị phạt vì đăng tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành

  • Thứ sáu, 6/3/2026 07:06 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Công an tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến chủ trương sáp nhập các tỉnh, thành phố, gây hoang mang dư luận.

Ngày 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.T.L. (SN 1991, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Sap nhap tinh thanh anh 1

Chị Đ.T.L. (SN 1991, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) tại cơ quan công an. Ảnh: CAT.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 4/3, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “L.Đ” do chị L. quản trị đăng tải bài viết kèm hình ảnh có nội dung sai sự thật về việc Việt Nam tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố còn 16 đơn vị cấp tỉnh.

Bài viết được đăng tải từ ngày 24/2, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội, lan truyền rộng rãi và gây hoang mang trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình trên không gian mạng.

Làm việc với cơ quan công an, chị L. thừa nhận là người đăng tải thông tin nêu trên. Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, chị L. nhận thức được hành vi đăng tải thông tin thất thiệt là vi phạm pháp luật. Người này đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã xử phạt chị L. 7,5 triệu đồng.

Sap nhap tinh thanh anh 2

Nội dung đăng tải không đúng sự thật. Ảnh: CAT.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok xuất hiện nhiều thông tin không chính thống liên quan đến việc sáp nhập một số tỉnh, thành phố, gây hoang mang trong dư luận.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/3, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới. Những thông tin lan truyền trên mạng về việc hợp nhất 34 tỉnh, thành xuống còn 16 đơn vị là không chính xác.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng nhằm tránh vi phạm pháp luật.

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh thành, xã phường

Theo đại diện Bộ Nội vụ, hiện nay không có chủ trương về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã, phường trong cả nước.

16:52 4/3/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

https://tienphong.vn/bi-phat-vi-dang-tin-sai-su-that-ve-sap-nhap-tinh-thanh-tren-facebook-post1825161.tpo

Đức Anh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Sáp nhập tỉnh thành Zalo Sáp nhập Sáp nhập tỉnh thành Công an Phú Thọ

