Bộ Nội vụ: Không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh thành, xã phường

Theo đại diện Bộ Nội vụ, hiện nay không có chủ trương về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã, phường trong cả nước.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) khẳng định không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh thành, xã phường thời gian tới. Ảnh: D.X.

Chiều 4/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) đã có thông tin làm rõ về thông tin tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các địa phương, cấp xã phường.

Cụ thể, ông Tuấn cho biết thời gian qua trên một số nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Nhà nước sẽ tiếp tục sáp nhập các tỉnh, thành phố cũng như các đơn vị hành chính cấp xã; thậm chí lan truyền hình ảnh một văn bản được cho là đề cập phương án sắp xếp còn 16 tỉnh, thành phố.

Về thông tin này, lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương khẳng định hiện nay, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố hay các đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới.

Ông Phan Trung Tuấn cho biết cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở (cấp xã) thực hiện trong năm 2025 là một bước đi mang tính chiến lược và ý nghĩa lịch sử rất quan trọng trong bối cảnh phát triển của đất nước thời gian tới.

Chủ trương này, trong đó có việc sắp xếp, hợp nhất các địa phương từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành phố và sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, phường, kết thúc hoàn toàn các đơn vị hành chính cấp huyện trong bối cảnh sắp xếp chung của hệ thống chính trị đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cân nhắc rất kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài các đơn vị hành chính.

Trước khi ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ đã họp nhiều lần, báo cáo và xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương theo đúng quy trình. Hiện nay, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã, phường và đặc khu.

Sau hơn 8 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025), hệ thống từ Trung ương đến cơ sở đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm mô hình mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết tại phiên họp cuối tháng 12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xem xét thông qua 2 nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Hai nghị quyết này là để đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện các quy hoạch để phát triển kinh tế xã hội.

“Tại phiên họp khi đó, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã khẳng định Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trong những năm tới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương nói thêm việc hoàn thiện thể chế hiện nay nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, hiệu quả quản trị của địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Việc này không nhằm hướng tới tiếp tục chia tách, sáp nhập, hay sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới.