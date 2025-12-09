Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Nội vụ nêu lộ trình trả lương công chức theo vị trí việc làm

  • Thứ ba, 9/12/2025 21:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo dự thảo, các bộ, ngành và địa phương phải hoàn thiện, phê duyệt lại toàn bộ vị trí việc làm trước 31/12/2026, và hoàn thành bố trí, xếp ngạch tương ứng với từng vị trí trước 1/7/2027.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình vừa có dự thảo tờ trình về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Căn cứ quan trọng để trả lương công chức

Tờ trình nêu rõ Luật Cán bộ, công chức năm 2025 đã hoàn thiện các nội dung cơ bản liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong đó, luật quy định rõ về việc chuyển đổi phương thức quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hiện nay, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm là vấn đề cần được thực hiện để đáp ứng được yêu cầu về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

vi tri cong chuc anh 1

Ảnh minh họa

Mục đích ban hành nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung về vị trí việc làm công chức; là căn cứ quan trọng để trả lương và đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm. Đồng thời, có cơ chế cạnh tranh để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới bỏ chế độ biên chế "suốt đời".

Trên cơ sở đó, dự thảo xây dựng danh mục thống nhất với 6 nhóm: vị trí lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, nghiệp vụ dùng chung, hỗ trợ - phục vụ, vị trí thuộc HĐND cấp tỉnh và vị trí công chức cấp xã. Dự thảo quy định rõ tỷ lệ công chức được bố trí theo từng nhóm vị trí ở trung ương và địa phương.

Các cơ quan sẽ chủ động xác định vị trí việc làm

Theo đó, ở Trung ương, căn cứ danh mục vị trí việc làm theo khung quy định và chức năng, nhiệm vụ, các bộ, ngành sẽ xác định vị trí việc làm công chức sử dụng trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và xác định biên chế.

Còn ở địa phương, căn cứ danh mục vị trí việc làm theo quy định cùng các nghị định liên quan, UBND các tỉnh, thành phố xác định vị trí việc làm công chức sử dụng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan, tổ chức hành chính khác và UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý, làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và xác định biên chế.

“Thực hiện nội dung này, các cơ quan, tổ chức sẽ chủ động xác định vị trí việc làm được sử dụng cụ thể tại cơ quan, tổ chức mình trên cơ sở danh mục vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của cấp có thẩm quyền mà không phải đợi văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực như quy định trước đây”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Theo dự thảo, các bộ ngành và địa phương phải hoàn thiện, phê duyệt lại toàn bộ vị trí việc làm trước 31/12/2026 và hoàn thành bố trí, xếp ngạch tương ứng với từng vị trí trước 1/7/2027.

Trong trường hợp công chức chưa đáp ứng yêu cầu vị trí, cơ quan có thể bố trí tạm thời tối đa 24 tháng để hoàn thiện tiêu chuẩn; nếu tiếp tục không đáp ứng, có thể phải chuyển vị trí hoặc tinh giản biên chế.

Nghị định về vị trí việc làm công chức đang được Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 12.

Yêu cầu trả gộp 3 tháng lương hưu để người dân 4 tỉnh khắc phục bão lũ

Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

11:23 26/11/2025

Công chức thuế có thể hưởng thêm 100% lương, miễn thuế khoản hỗ trợ

Trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất cho công chức thuế hưởng khoản hỗ trợ hàng tháng bằng 100% mức lương và miễn thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ này.

31:1887 hôm qua

Các địa phương điều động gần 4.000 công chức tăng cường cho cấp xã

Sau 5 tháng triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay, gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được điều động, biệt phái, tiếp nhận và bố trí về cấp xã, góp phần tăng cường năng lực quản trị ở cơ sở.

12:34 6/12/2025

Fed rơi vào thế khó

4 giờ trước 19:18 9/12/2025

0

Fed bước vào cuộc họp quan trọng giữa lúc ông Trump gây sức ép hạ lãi suất, trong khi dữ liệu lạm phát dai dẳng và nguy cơ chia rẽ nội bộ khiến cơ quan này đối mặt nhiều rủi ro.

