Cuối năm, thịt heo lại tăng 'nóng'

Những ngày cuối năm, thịt heo liên tục tăng giá khiến cả người bán lẫn người mua đều lo ngại.

Tại một cửa hàng thịt heo trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định), giá các sản phẩm đã tăng thêm 3.000-6.000 đồng, tùy loại. Các mặt hàng tăng giá mạnh là sườn non và nạc dăm tăng 5.700 đồng, lên tương ứng là 168.600 đồng và 160.000 đồng/kg. Nạc vai và nạc đùi tăng 3.000 đồng lên 113.000 đồng và 123.000 đồng/kg. Mỡ heo cũng tăng thêm 2.500 đồng lên 77.000 đồng/kg…

Giá heo tăng, chợ ế ẩm

Tại các chợ truyền thống, thịt heo cũng tăng từng ngày. Hiện thịt vai heo, thịt nách heo ở khu chợ này dao động từ 132.000 đồng/kg; chân, bắp giò heo 110.000 đồng/kg; xương đuôi heo 92.000 đồng/kg, sườn non 270.000 đồng/kg…

“Thịt heo đã tăng thêm 10.000-15.000 đồng/kg trong thời gian gần đây. Cận lễ Tết nhưng thịt tăng giá, người mua giảm nên hàng thịt rất ế ẩm”, bà Hoa, tiểu thương kinh doanh thịt heo ở chợ Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa) cho biết và dự đoán giá thịt heo tại chợ sẽ tiếp tục tăng cao trong dịp Tết sắp tới.

Giá thịt heo đang tăng từng ngày khiến người bán lẫn người mua đều "sốt vó"

Theo các thương lái, nguyên nhân của tình trạng này là do trong khoảng 1 tháng qua, giá heo hơi cả nước tăng liên tục với mức tăng bình quân trên 15.000 đồng/kg. Ở miền Nam, nơi nguồn cung ổn định, giá heo hơi cũng tăng lên mức 64.000-65.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai xác nhận trong tháng 12, giá heo hơi tăng từng ngày và là đợt tăng nhanh hiếm thấy trong vài năm gần đây. Nguyên nhân là nguồn cung thiếu hụt cục bộ vì bất thường và dịch bệnh. Đợt tăng giá bắt đầu từ các tỉnh phía Bắc nay mở rộng khắp cả nước. Thêm vào đó, một giai đoạn dài từ khoảng tháng 3 giá heo hơi bắt đầu giảm mạnh khiến người nuôi không dám tái đàn, ảnh hưởng đến nguồn cung cuối năm. “Nếu đà tăng này tiếp diễn, giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng sẽ không cao trên 100.000 đồng/kg như hồi 2020”, ông Đoán nhận định.

Hướng đến lập sàn giao dịch thịt heo

Trước tình hình giá cả và chuỗi cung ứng còn nhiều bất cập, Sở Công Thương TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xây dựng .

Việc hình thành sàn giao dịch sẽ giúp khắc phục các hạn chế trong chuỗi cung ứng như chi phí lưu thông cao, thiếu minh bạch giá, khó kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Khi đi vào hoạt động, sàn được kỳ vọng sẽ giảm chi phí trung gian, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước và góp phần bình ổn thị trường, hạn chế đầu cơ, thao túng giá.

Cụ thể, từ ngày 1/12, TP.HCM sẽ kết nối một số chủ thể quy mô lớn trong chuỗi cung ứng thịt heo để thử nghiệm mô hình thí điểm giao dịch trong phạm vi hẹp. Sau đó, các đơn vị sẽ đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện mô hình, báo cáo kết quả về UBND TP.HCM chậm nhất ngày 31/3/2026.

Thịt heo tăng giá cao, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu bằng cách mua ít lại hoặc thay thế bằng các thực phẩm khác

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - cho rằng hiện nay nguồn cung trên thị trường không thiếu. Bên cạnh nguồn cung trong nước, lượng thịt heo nhập khẩu đang ở mức khá lớn. Thực tế, Việt Nam thậm chí còn tham gia xuất khẩu thịt heo sang nhiều quốc gia.

Theo ông Phương, vấn đề đặt ra không nằm ở việc xử lý tình huống thiếu hụt ngắn hạn mà là nguy cơ lâu dài nếu không kiểm soát tốt, chúng ta có thể dần phụ thuộc vào nhập khẩu, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển ngành chăn nuôi trong nước. Do đó, bài toán cốt lõi là phải có một chiến lược căn cơ, dài hạn.

“Chính vì vậy, một trong những công cụ quan trọng nhằm định hướng sản xuất theo tín hiệu thị trường là việc hình thành và phát triển sàn giao dịch heo. Qua đó giúp minh bạch thông tin, kết nối cung cầu và hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi”, ông Phương cho biết.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, qua quá trình nghiên cứu xây dựng Sàn Giao dịch heo hơi từ năm 2019 đến nay, việc hình thành Sàn Giao dịch thịt heo tại TP.HCM là nhu cầu cấp thiết, giúp giải quyết nhiều vấn đề tồn tại của thị trường thịt heo hiện nay. Sàn giao dịch sẽ góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, chuẩn hóa quy trình sản xuất - chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu.