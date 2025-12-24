Giá thịt heo ở chợ TP.HCM tăng từng ngày

Những ngày cuối năm, nhiều tiểu thương ở các chợ truyền thống tại TP.HCM cho biết giá thịt heo tăng từng ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh và đợt lũ vừa qua.

Giá thịt heo tại các chợ dân sinh ở TP.HCM tăng khi giá heo hơi trên cả nước vượt 70.000 đồng/kg. Ảnh: Anh Nguyễn.

Chị Ngân Hà (hiện sinh sống tại phường Gia Định) cho biết nhiều sạp thịt trong khu chợ dân sinh gần nhà chị liên tục tăng giá các loại thịt heo trong những ngày gần đây, trong đó sườn non có nơi vượt 200.000 đồng/kg.

"Giá rau tăng rồi đến thịt heo cũng tăng, tôi phải tính toán lại số tiền đi chợ hàng ngày để cân bằng lại chi tiêu khi Tết đang đến gần", chị bày tỏ.

Thực tế, bà N.A., một sạp thịt heo tươi sống Vissan tại chợ Bà Chiểu (phường Gia Định) cho biết gần đây, giá thịt heo cứ tăng đều 2.000 đồng/kg mỗi ngày và đến nay đã tăng tổng cộng 10.000 đồng/kg. Bà cho rằng nguyên nhân đến từ tình hình mưa lũ phức tạp tại các tỉnh miền Trung vừa qua.

Hiện, giá thịt vai heo, thịt nách heo ở khu chợ này dao động từ 132.000 đồng/kg; chân, bắp giò heo 110.000 đồng/kg; xương đuôi heo 92.000 đồng/kg và sườn non 270.000 đồng/kg.

Giá tăng cao khiến người đi chợ phải tính toán kỹ lưỡng hơn. "Thịt heo gần Tết luôn tăng giá, nhưng năm nay ế hơn mọi năm rất nhiều. Tôi lo quá, chắc sắp tới sẽ nhập ít hơn", bà N.A. nói.

Trong khi đó, tại chợ Tân Định (phường Tân Định), sạp thịt heo lâu năm của bà Diễm Trang cũng gặp tình trạng tương tự. Bà cho hay giá các loại thịt cao hơn 10.000-15.000 đồng/kg, khiến lượng khách ghé mua giảm nhiều.

Hiện, giá thịt heo ba rọi ở mức 160.000 đồng/kg, thịt chân giò heo 110.000 đồng/kg, còn thịt heo xay 120.000 đồng/kg. Bà Trang dự đoán giá thịt heo tại chợ sẽ tiếp tục tăng cao trong dịp Tết sắp tới.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo mảnh tăng mạnh so với đầu tháng 11 khi thị trường bước vào cao điểm cuối năm. Hiện, heo mảnh loại 1 được các tiểu thương bán quanh 81.000 đồng/kg, loại 2 là 76.000 đồng/kg, tăng 15.000-20.000 đồng/kg so với trước.

Sáng nay (24/12), giá heo hơi trên cả nước tiếp tục lập đỉnh mới ở mức 71.000 đồng/kg, trong đó thị trường phía Bắc dao động 68.000-71.000 đồng/kg, khu vực miền Trung - Tây Nguyên quanh 64.000-70.000 đồng/kg, và các tỉnh miền Nam khoảng 61.000-64.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi đạt trên 70.000 đồng/kg ở các tỉnh phía Bắc do trước đó bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch tả heo châu Phi và tình hình bão lũ.

Thêm vào đó, thời gian qua, giá heo hơi xuống thấp dưới 50.000 đồng/kg khiến người chăn nuôi không dám đầu tư mạnh, sợ thua lỗ nặng. Một số doanh nghiệp thực phẩm chế biến cũng tăng cường sản xuất khoảng một tháng trước khi bước vào đợt tiêu thụ cao điểm nên nguồn cung bị thiếu hụt, đẩy giá tăng theo từng ngày như hiện nay.

"Nếu đà tăng này tiếp diễn, giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng mạnh trong dịp Tết nguyên đán, nhưng sẽ không cao trên 100.000 đồng/kg như hồi 2020", ông Đoán nhận định.

Dù vậy, ông cho rằng sau khi vượt 70.000 đồng/kg, giá heo hơi sẽ bắt đầu chững lại. Trong trường hợp giá tăng quá cao, các cơ quan chức năng có thể xem xét tăng nhập khẩu thịt để bình ổn thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng.

Đặc biệt, các tập đoàn lớn cũng đã rục rịch chuẩn bị lượng thịt heo dồi dào để cung ứng vào dịp cuối năm nên sẽ không xảy ra tình trạng thiếu hụt trầm trọng.

Ông Đoán cho biết Đồng Nai đang có trên 4 triệu con heo, chiếm 1/8 lượng heo hơi trên cả nước. Đối với công tác chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tỉnh Đồng Nai đảm bảo nguồn cung luôn dồi dào để cung ứng nguồn thịt heo cho TP.HCM và các tỉnh lân cận.